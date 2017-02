Òscar Bernaus, de ser un 'bon vivant' a fer-se caputxí

"Catòlics i protestants ja no ens tirem pedres, però falta molta feina per fer” (David Casals –CR) L'ecumenisme s'ha consolidat en el darrer mig segle a Catalunya: de ser quelcom pràcticament testimonial i clandestí a haver-se generalitzat en les últimes dècades mitjançant pregàries conjuntes i l'intercanvi de púlpits a principis de cada any en la setmana per a la unitat dels cristians. Ara bé, amb això n'hi ha prou? Què falta per fer?