Testament espiritual del bisbe Camprodon: "La vida és bella i reca deixar-la"

El Tribunal Suprem interpreta restrictivament la Constitució El Tribunal Suprem (TS) de Justícia ha rebutjat el recurs interposat per la FEREDE (la Federació d’Esglésies Protestants) on es demanava el dret de poder destinar voluntàriament el 0’7% dels nostres impostos a l’Església Evangèlica tal i com actualment es fa amb l’Església Catòlica o amb les Ent... "Per parlar d’esperança a qui està desesperat cal compartir la seva desesperació" Audiència general del papa Francesc a l'Aula Pau VI. Dimecres 4 de gener de 2017 L’Esperança cristiana 5. Raquel “plora els seus fills”, però...“hi ha una esperança per a la teva descendència” (Jer 31) Estimats germans i germanes, bon dia! En la catequesi d’avui voldria contemplar amb vosaltres una ... Necesitamos rastreadores de estrellas José María Segura. Necesitamos rastreadores de estrellas, soñadores de caminos, alumbradores de un futuro nuevo. Necesitamos ilusionarnos, necesitamos personas que al ver al cielo lean signos y señales nuevas. Necesitamos creyentes, gente de fe, en su tradición creyente, en Dios, en la vida, en el s... Els pobres i febles no són rendibles. Epifania 2017 Epifania 2017. Cicle A.Barcelona, divendres 6 de gener de 2017. En la litúrgia de l’Església, la festa dels Reis Mags s’anomena “l’Epifania del Senyor”. Perquè, en aquest dia, l’Església ens recorda que Jesús va venir a aquest món amb una missió universal, cosa que ens parla de la manifestació (en g... Quedada en las redes sociales Quedada en las redes sociales Juntos por una infancia digna: #LosComprometidos 6 de enero de 19:30 a 21 Hs La Campaña de #LosCompormetidos va llegando a su fin, y necesitamos potenciarla más aun. Es importante comenzar el año con un mensaje de esperanza para la infancia que sufre a causa de la crisi... Nadal. Tres icones Pasqua és la festa cristiana nodal i central. Nadal és la festa cristiana, segona i més popular. El ressò de l’anunci de la resurrecció del Crist dura cinquanta dies i s’estén fins a la solemnitat de la Pentecosta. El ressò de l’anunci del naixement de Jesús es perllonga durant tot el cicle nadalenc... La presó Des de fa molts anys que visc a la presó. Segurament quan era infant no hi era, al menys a mi m’ho sembla, però ja he perdut la memòria d’aquells temps infantils. No us penseu que la presó on visc sigui incòmoda. És ampla, gaudeix de patis i un gran jardí, i els edificis són moderns i les cambres un... El bisbe Jaume (Fra Josep Manuel Vallejo) “...Quan arribi l’hora (del traspàs), no penso trucar a la porta al·legant que he estat bisbe; si ens hi trobem amb algú d’aquí, que no ho retregui creient fent-me un bé. Espero entrar per la meva condició de fill. Els fills tenen sempre la porta de casa oberta...” Així s’...