Germà Alois de Taizé: “No hi ha reconciliació sense sacrifici”

Nadal. Tres icones Pasqua és la festa cristiana nodal i central. Nadal és la festa cristiana, segona i més popular. El ressò de l’anunci de la resurrecció del Crist dura cinquanta dies i s’estén fins a la solemnitat de la Pentecosta. El ressò de l’anunci del naixement de Jesús es perllonga durant tot el cicle nadalenc... Una crida a la no violència activa Victor Codina. Resumim en forma de decàleg l’important i innovador missatge de Francesc per a la Jornada Mundial de la Pau de l’1 de gener de 2017. 1. Vivim en un món fragmentat i violent, amb enorme sofriment de guerres, terrorisme, criminalitat, atacs armats impredictibles, abusos cont... La presó Des de fa molts anys que visc a la presó. Segurament quan era infant no hi era, al menys a mi m’ho sembla, però ja he perdut la memòria d’aquells temps infantils. No us penseu que la presó on visc sigui incòmoda. És ampla, gaudeix de patis i un gran jardí, i els edificis són moderns i les cambres un... El bisbe Jaume (Fra Josep Manuel Vallejo) “...Quan arribi l’hora (del traspàs), no penso trucar a la porta al·legant que he estat bisbe; si ens hi trobem amb algú d’aquí, que no ho retregui creient fent-me un bé. Espero entrar per la meva condició de fill. Els fills tenen sempre la porta de casa oberta...” Així s’... Propòsits d'any nou? 34 propostes per millorar la vida Enguany, especialment adreçada als meus fills i llurs parelles, vaig voler donar contingut a la nadala, parlant de la senzillesa, seguint el fil ja apuntat aquí mateix: Senzillesa, per salvar el món i salvar-nos. El resultat va ser un recull de 34 propostes pràctiques per fer camí de senzillesa i, a... La clepsidra de l’any 2017 La clepsidra és un aparell que permet mesurar el temps a través del pas que l’aigua fa d’un recipient a un altre. Aquest artifici té arrels molt antigues. La paraula que li dóna nom enfonsa l’etimologia en la llengua grega. Es tracta d’un compost de dos termes: robar i aigua. L’aigua del primer reci... Què pot introduir verdadera novetat en la nostra vida? Cap d’Any 2017 Cap d’Any 2017. Cicle A. Barcelona, diumenge 1 de gener de 2017. Hem començat un nou any. Tots sabem el ritual: sopars cridaners, menjar i beure a dojo, felicitacions més o menys sinceres a desdir. Tots diem i repetim el que sabem que serà mentida: any nou, vida nova. Any nou i vida la mateixa. I ... Una manta grande y abrigada ¿Qué les pides a los Reyes este año? ¿Ya escribiste la carta? «No la escribí aún, pero voy a pedirles una manta grande y muy abrigada, que no deje pasar el frío, para que nos tape a todos por las noches. » Tiene 6 años, vive en Manresa y no pidió un juguete, ni la Play, ni un I-phone, ni todo lo que...