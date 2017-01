Bon Any Nou de la mà de Kairoi, música per arribar a les fronteres

Des de fa molts anys que visc a la presó. Segurament quan era infant no hi era, al menys a mi m’ho sembla, però ja he perdut la memòria d’aquells temps infantils. No us penseu que la presó on visc sigui incòmoda. És ampla, gaudeix de patis i un gran jardí, i els edificis són moderns i les cambres un...