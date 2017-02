ASPIRANTS A LA COMUNITAT

La llàntia s'apaga. La Mònica 03 s'ha quedat adormida tot intentant meditar la paràbola del pagès que, sense saber com, veu com el blat va creixent en el seu camp. Sembla que és el que passa amb el “quantium”. No sap com i en poques setmanes n'ha parlat amb quatre persones: la Marta, l’Oriol, la Meritxell i el Matías. La llàntia s'ha apagat. No és la primera vegada que es queda adormida a l’estona de meditació a primera hora del matí.

La Marta, 28 anys, estudis de farmàcia no acabats, treballa en una farmàcia de Gràcia, acaba de sortir d’una relació, crisi parcial de fe, diu que des de fa anys sent una buidor especial i li sembla que ara fer un canvi li aniria molt bé. Viu rellogada a casa d’una amiga. No li interessa la vida religiosa i sí la vida en una comunitat.

L’Oriol, 21 anys, fa poques setmanes que ha arribat dels Pirineus, és guia de muntanya per a esplais. Ha treballat sobretot a l’estiu i caps de setmana. La resta del temps intenta sobreviure en una casa de camp amb altres ocupes. Diu que és molt espiritual i que la natura és per a ell com una catedral. De petit volia ser capellà i no sap per què. “Quantium” pot ser una oportunitat. No té gaires estalvis. Toca la guitarra.

La Meritxell, 26 anys, és advocada i treballa en un despatx d’advocats. No guanya massa, molts cops fa feines d’ofici i altres vegades li passen temes relacionats amb estrangeria. Ha estat a Anglaterra i domina l’anglès. No vol viure a casa dels pares, ella fa la seva vida. Fuma bastant. Potser deixarà de fumar. Durant uns anys va jugar a rugbi, però ho va deixar pel dolor lumbar. La família és de Ponts. Li agrada el cinema. És creient a la seva manera, i parla amb Déu, sobretot quan fa feina d’ofici.

El Matías, 35 anys. És molt de la broma, ha treballat a la faràndula i és un notable imitador dels polítics més coneguts del país. Treballa en un comerç de venedor de roba. Està divorciat. No té fills. Fa pocs mesos va tenir una conversió sobtada quan va parlar amb un sensesostre, i fins el va portar a casa seva. Diu que de matinada va marxar i pensa si era un àngel. Només sap que quan van entrar a casa, de sobte va creure en Jesús. Diu que li dona molta pau i vol saber realment qui és.

La Mònica 03 torna a mirar les fotos i experimenta una mena de vertigen interior. “Senyor, definitivament, m’hi llenço o plego?” Com en els grans moments, sent dintre seu: Endavant!!!