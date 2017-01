"Una vida cristiana sense temptacions no és cristiana"

Homilia del papa Francesc a la casa de Santa Marta. Dijous 19 de gener de 2017

Jesús i la multitud. En la missa a Santa Marta, Francesc s’ha centrat en el passatge de l'Evangeli del dia en què ens parla de la gran multitud que seguia Jesús amb entusiasme i que arribaven des de totes les bandes. "Per què venia aquesta multitud?", es pregunta el papa. L'Evangeli ens diu que "malalts que cercaven curar-se". Però també eren persones a les que els hi agradava "escoltar Jesús, perquè parlava no com els seus doctors, sinó que parlava amb autoritat" i "això els hi tocava el cor". Aquesta multitud "venia espontàniament", ha comentat amb una trista ironia, "no els duien amb autobusos, com hem vist moltes vegades quan s’organitzen manifestacions i molts i deuen anar-hi per ‘mostrar’ la seva presència, no fos cas que perdessin el lloc de treball".

És el Pare qui atreu la gent a Jesús

Aquesta gent, ha continuat, "perquè sentia alguna cosa" fins i tot Jesús va haver de demanar una barca per anar una mica més lluny de la vora:

"Aquesta multitud hi anava per Jesús? Sí! En tenia necessitat? Sí! Alguns eren curiosos, però aquests eren els ascetes, la minoria... Però perquè aquesta multitud l’atreia el Pare: era el Pare que atreia la gent a Jesús. Tant és així que Jesús no va romandre indiferent, com un mestre estàtic que deia les seves paraules i després se’n rentava les mans. No! Aquesta multitud tocava el cor de Jesús. El mateix Evangeli ens diu: ‘Jesús estava commogut, perquè veia a aquesta gent com ovelles sense pastor’. I el Pare, per mitjà de l'Esperit Sant, atrau la gent a Jesús".

El papa ha fet notar així que no són els arguments que fan moure a les persones, no són "els arguments apologètics". No, ha advertit, "és necessari que sigui el Pare qui et mogui cap a Jesús".

La vida cristiana és una lluita contra les temptacions

D'altra banda, ha assenyalat, és "curiós" que en aquest passatge de l'Evangeli de Marc en el qual "es parla de Jesús, es parla de la multitud, de l'entusiasme" i de l'amor del Senyor, acabi amb els esperits impurs que quan el veien, cridaven: "Tu ets el Fill de Déu!".

"Aquesta és la veritat; aquesta és la realitat que cada un de nosaltres sent quan s'apropa a Jesús. Els esperits impurs tracten d'impedir-ho, ens fan guerra. ‘Però, Pare, jo sóc molt catòlic; jo sempre vaig a missa... Però mai, mai he tingut aquestes temptacions. Gràcies a Déu, no! 'Prega, perquè estàs en un camí equivocat!'. Una vida cristiana sense temptacions no és cristiana: és ideològica, és gnòstica, però no és cristiana. Quan el Pare atrau la gent a Jesús, n’hi ha un altra que atrau de manera contrària i et fa que la guerra per dins! És per això que Pau parla de la vida cristiana com una lluita: una lluita quotidiana. Una lluita!".

Una lluita, ha continuat "per guanyar, per destruir l'imperi de Satanàs, l'imperi del mal". I per això, ha dit, "ha vingut Jesús, per destruir Satanàs! Per destruir el seu efecte en els nostres cors". El Pare, ha continuat "atrau la gent a Jesús", mentre l'esperit del mal "busca de destruir, sempre!".

Interrogar el nostre cor: estem lluitant contra el mal?

La vida cristiana, ha dit encara, "és una lluita així: o tu et deixes atreure per Jesús per mitjà del Pare, o pots dir ‘jo estic tranquil, en pau' ". Si tu vols tirar endavant, l'exhortació del papa és, "has de lluitar! Sentir el cor que lluita, perquè Jesús guanyi":

"Mirem com està el nostre cor: sento jo aquesta lluita en el meu cor? Entre el confort i el servei als altres, entre divertir-me una mica o pregar i adorar el Pare, entre una cosa i una altra, sento la lluita? el desig de fer el bé o alguna cosa em deté, em fa tornar ascètic? Crec jo que la meva vida commou el cor de Jesús? Si jo no crec això, cal que pregui molt per creure-ho, perquè em sigui donada aquesta gràcia. Que cada un de nosaltres busqui en el seu cor en quina posició està. I demanem al Senyor de ser cristians que sapiguem discernir el que passa en el propi cor i escollir bé el camí en el qual el Pare ens porta a Jesús".

Traducció: Pere Prat —Catalunya Religió