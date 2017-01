"Tots els espais del viure humà són terreny on llençar la llavor de l'Evangeli"

Àngelus del papa Francesc a la plaça Sant Pere del Vaticà. Diumenge 22 de gener de 2017

Estimats germans i germanes, bon dia!

La pàgina evangèlica d'avui (cfr. Mt 4,12-23) narra l'inici de la predicació de Jesús a Galilea. Ell deixa Natzaret, un poblet sobre les muntanyes, i s'estableix a Cafarnaüm, un centre important a la riba del llac, habitat majoritàriament per pagans, punt d'encreuament entre el Mediterrani i l'interior mesopotàmic. Aquesta elecció indica que els destinataris de la seva predicació no són només els seus connacionals, sinó els qui arriben a la cosmopolita «Galilea dels gentils» (v. 15; cfr. Is 8,23): així se'n deia. Vista des de la capital Jerusalem, aquella terra és geogràficament perifèrica i religiosament impura perquè era plena de pagans, per la barreja amb els qui no pertanyien a Israel. De Galilea no se n'esperaven certament grans coses per la història de la salvació. En canvi justament des d'allà es difon aquella “llum” sobre la qual vam meditar els passats diumenges: la llum de Crist. Es difon justament a la perifèria.

El missatge de Jesús segueix el del Baptista, anunciant el «regne dels cels» (v. 17). Aquest regne no comporta la instauració d'un nou poder polític, sinó l'acompliment de l'aliança entre Déu i el seu poble que inaugurarà un temps de pau i de justícia. Per tancar aquest pacte d'aliança amb Déu, cadascú és cridat a convertir-se, transformant la pròpia manera de pensar i viure. És important això: convertir-se no és només canviar la manera de viure, sinó també la manera de pensar. És una transformació del pensament. No es tracta de canviar els hàbits, sinó les aptituds! El que diferencia Jesús de Joan el Baptista és l'estil i el mètode. Jesús escull ser un profeta itinerant. No s'espera a la gent, sinó que es mou cap a ella. Jesús és sempre pel camí! Le seves primeres sortides missioneres tenen lloc al llarg del llac de Galilea, en contacte amb la multitud, en particular amb els pescadors. Allà Jesús no només proclama la vinguda del regne de Déu, sinó que cerca els companys que seran associats a la seva missió de salvació. En aquest mateix lloc troba dos parells de germans: Simó i Andreu, Jaume i Joan; els crida dient: «Seguiu-me, us faré esdevenir pescadors d'homes» (v. 19). La crida en plena situació de la seva activitat de cada dia: el Senyor se'ns revela no de manera extraordinària o evident, sinó en la quotidianitat de la nostra vida. Allà hem de trobar al Senyor; i allà Ell es revela, fa sentir el seu amor al nostre cor; i allà –amb aquest diàleg amb Ell en la quotidianitat de la vida– canvia el nostre cor. La resposta dels quatre pescadors és immediata i decidida: «Immediatament van deixar les xarxes i el van seguir» (v. 20). Sabem de fet que havien sigut deixebles de Baptista i que, gràcies al seu testimoni, ja havien començat a creure en Jesús com a Messies (cfr. Jn 1,35-42).

Nosaltres, cristians d’avui, tenim la joia de proclamar i testimoniar la nostra fe perquè hi va haver aquell primer anunci, perquè hi va haver aquells homes humils i valents que van respondre generosament a la crida de Jesús. A les ribes del llac, en una terra impensable, va néixer la primera comunitat dels deixebles de Crist. Que ser conscients d'aquests inicis susciti en nosaltres el desig de portar la paraula, l'amor i la tendresa de Jesús a tot context, també al més inaccessible i resistent. Portar la Paraula a totes les perifèries! Tots els espais del viure humà són terreny on llençar la llavor de l'Evangeli, per tal que porti fruits de salvació.

Que la Verge Maria ens ajudi amb la seva materna intercessió a respondre amb joia a la crida de Jesús, a posar-nos al servei del Regne de Déu.

Després de l'Àngelus:

Estimats germans i germanes,

estem a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Aquest any té com a tema una expressió de sant Pau que indica el camí a seguir. I diu així: “L'amor de Crist ens empeny a la reconciliació” (cfr 2 Cor 5,14). El proper dimecres conclourem la Setmana de Pregària amb la celebració de les Vespres a la Basílica de Sant Pau Extramurs, en la qual participaran els germans i les germanes de la resta d'Esglésies i Comunitats presents a Roma. Us convido a perseverar en la pregària, per tal que s'acompleixi el desig de Jesús: «Que tots siguin u» (Jn 17,21).

Els darrers dies, el terratrèmol i les fortes nevades han posat novament a dura prova molts germans i germanes nostres de la Itàlia central, especialment a Abruzzo, Marche i Lazio. Estic proper amb la pregària i amb l’afecte a les famílies que han tingut víctimes entre els seus estimats. Encoratjo als qui s'han compromès amb gran generositat en les obres de socors i d'assistència; com també a les Esglésies locals, que fan tot el possible per alleujar els sofriments i les dificultats. Moltes gràcies per aquesta proximitat, pel vostre treball i l'ajuda concreta que porteu. Gràcies! I us convido a pregar junts a la Mare de Déu per les víctimes i també pel qui amb gran generositat es comprometen en les obres de socors.

[Rés de l'Avemaria]

A l'Extrem Orient i en vàries parts del món, milions d'homes i dones es preparen per celebrar el cap d'any lunar el 28 de gener. Que la meva cordial salutació arribi a totes les seves famílies, amb el desig que esdevinguin cada cop més una escola on s'aprèn a respectar a l'altre, a comunicar i a prendre's cura els uns dels altres de manera desinteressada. Que pugui la joia de l'amor propagar-se en l'interior de les famílies i des de elles irradiar-se a tota la societat.

Us saludo a tots, fidels de Roma i pelegrins de diferents països, en particular el grup de noies de Panamà i els estudiants de l'Institut “Diego Sánchez” de Talavera la Real (Espanya).

Saludo els socis de la Unione Cattolica Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori, que ha acabat el 25è Congrés nacional, i espero per ells un fructuós treball educatiu, en col·laboració amb les famílies. Sempre en col·laboració amb les famílies!

A tots desitjo un bon diumenge. I, si us plau, no us oblideu de pregar per mi. Bon dinar i fins aviat!

Traducció: Ignasi Segura —Catalunya Religió