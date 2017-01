Eremitori de la recerca de Déu. Le Celle de Cortona

(Fra Frederic Raurell) Totes les fonts, de qualsevol origen, característica i provinença concorden en un punt: Francesc d’Assís era de família benestant, pertanyia al nivell elevat de la classe mercantil de la seva ciutat. El pare, Pietro Bernardone, tenia negoci a Assís i es dedicava no a la producció de vestits de llana, sinó al comerç de teixits de valor. Es desplaçava sovint a França per afers relacionats amb el negoci: importava teixits de luxe, que després revenia. La llarga discussió per la determinació de la casa natal de Francesc, discussió avui encara oberta, neix precisament de la circumstància que la família de Pietro Bernardone era propietària de diferents cases, i en una d’aquestes hagués pogut néixer Francesc. (Llegir més)