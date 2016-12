La Creu del Jubileu

El passat dissabte, dotze de novembre, va tenir lloc a les cinc de la tarda a l’església del Dolors de Vic, la benedicció d’un quadre de grans proporcions, que ocupa la paret est del temple. És una capella que té molta tradició a la ciutat. Cada any, la Processó del Silenci (Diumenge de Rams al vespre) amb molta participació, fa un recorregut pels carrers del casc antic, partint d’aquesta capella i retornant–hi.

La Venerable Congregació dels Dolors, amb antics congregants de renom com Balmes o Verdaguer, hi té la seu. Més ben dit, aquesta congregació, l’origen de la qual cal cercar-lo en temps del Pares Servites (que des del segle XIV s’encarregaven de l’Hospital de la Santa Creu), té sentit, en tant que fomenta la devoció a Maria i se’n desprèn una dedicació assistencial als més necessitats.

És en aquest marc on s’ha instal·lat aquest quadre. A redós de Maria, com Stella Maris per als joves que cerquen compassió i la troben en Crist; que van a la recerca de sentit per a les seves vides, i saben descobrir-lo en Crist sofrent a la falda de la Maria, que invita als qui s’hi congreguen a estimar-lo i seguir-lo. Un àmbit excel·lent per a situar-hi aquesta representació realista, no d’una generació desorientada (com un altre quadre de l’autor), sinó d’un aplec dinàmic de jovent que, fits els seus cors en la Creu, l’ofereixen a sant Joan Pau II.

Per voluntat d’algun donant, esdevé possible la veneració del papa polonès (la primera a tota la diòcesi de Vic) a partir de la contemplació del quadre que s’ha ubicat en la capella. És realment gran, però amb estilitzades proporcions de l’escena i del conjunt de personatges que s’hi presenten. En el bell mig de la representació pictòrica, la figura de Joan Pau II, apareix amb esveltesa com a referent fonamental de l’argument. Els joves que arriben amb la creu són acollits pel pontífex, en un marc al·legòric, però significatiu, la catedral de Vic, amb les pintures de Josep M. Sert.

La temàtica del quadre és sant Joan Pau II i la creu dels joves. El sant pare, acompanyat d’alguns bisbes i preveres, rep la creu dels joves. Una escena d’un cert dinamisme amb un conjunt humà amb diverses generacions d’edat. El cromatisme de l’obra encaixa perfectament amb la decoració barroca d’aquesta capella tan estimada a la ciutat de Vic.

L’autor de l’obra, el cotitzat pintor Jordi Díaz Alamà (Granollers, 1986), junt amb el conseller de cultura de la Generalitat, van ser presents a l’acte i van prendre la paraula. El bisbe de Vic, Romà Casanova, va beneir el quadre i després d’una lectura bíblica va glossar el sentit del moment.

El conseller Santi Vila va remarcar els seus records escolars sobre la figura de sant Joan Pau II i va valorar la tradició cristiana i els valors com el perdó, que arrenquen del mateix Crist, valors que va afirmar que compartia; així com una estima entranyable pel sant que va saber perdonar el seu agressor.

En l’acte, la capella dels Dolors va restar petita per causa una notable afluència de gent. La junta de la congregació del Dolors, així com alguns responsables del món cultural local, hi varen ser presents.

Una obra de prestigi que donarà sentit al mur lateral de la capella. I uns signes d’evangelització: la creu dels joves, la mateixa figura del papa Joan Pau II i el coratge que representa per la vida pastoral de la ciutat de Vic. Un quadre que ens recordi que la vida cristiana té un dimensió missionera que cal viure a fons. En aquests moments de la història i sempre.

Pere Oliva March