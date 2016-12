Un pessebre social recorda les persones sense llar

(CR) Quina seria avui la família de Jesús? Josep i Maria es protegirien del fred de l'hivern en un caixer automàtic? Enric Benavent fa temps que es dedica al món dels pessebres i és professor Professor a la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Es presenta com "educador social habilitat". Podeu llegir a continuació quina proposta de 'pessebre social' ha fet aquest 2016:

«Ja fa uns quants anys que procuro que els meus pessebres parlin del nostre món. Això que pot semblar una novetat, de fet, està enllaçat en la més pura tradició del pessebre i de les representacions plàstiques del naixement de Jesús. Si el Naixement tantes vegades ha estat l'excusa per posar, al costat del Nen Jesús, les realitats i les preocupacions de les persones que l'han representat, per què no hauriem de fer-ho amb les preocupacions del nostre segle?

Una de les grans vergonyes del moment present és la realitat de tantes persones que no tenen llar. La gran Barcelona del segle XXI compta amb tres mil persones sense llar de les quals més de 900 dormen al carrer cada nit. El relat de l'evangeli de Lluc no deixa dubtes quan vol expressar que Jesús neix pobre..."no havien trobat cap lloc on hostatjar-se"... com tantes persones cada nit a Barcelona.

Enguany al Grup Pessebrista de Castellar del Vallès hem relacionat els pessebres amb les nadales, jo he volgut que una de les estrofes de l'Adeste fideles il·lustrés aquest pessebre:

Pels homes fet pobre, sobre el fenc reposa;

besem-lo I domem-li l'amor de tot cor:

si Ell així ens ama, qui no l'amaria?

Veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo,

veniu i adorem tots el Crist Salvador.»