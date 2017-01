Taltavull presideix la missa d'aniversari de Rosa Deulofeu

(CR) Un any més la celebració d'una eucaristia recorda l'aniversari de la mort de Rosa Deulofeu, laica de Barcelona actualment en procés de beatificació i declarada Serventa de Déu. Aquest any la celebració la presideix el bisbe auxiliar de Barcelona Sebastià Taltavull, amb qui va col·laborar estretament en el Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut.

La missa es farà aquest dilluns dia 9 de gener a les set de la tarda a la Parròquia de Sant Agustí, on es va fer el funeral ara fa 13 anys.

Des de poc després de la seva mort l'Associació Rosa Deulofeu promou la causa de beatificació per la seva manera exemplar a ajudar i propagar el missatge cristià entre els joves.

Deulofeu es va dedicar a l’educació en el lleure, a la formació de monitors i directors i a la pastoral de joventut. Va ser delegada de pastoral de Joventut de l’arquebisbat de Barcelona durant deu anys fins la seva mort el 2004, quan tenia 44 anys. També va col·laborar i va formar part de nombroses entitats com el Moviment de Centres d’Esplai Cristians, Escola de l’Esplai, Cursets de Cristiandat, Moviment Cristià de Joves, Fundació Escola Cristiana de Catalunya, o Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Va ser membre del Concili Provincial Tarraconense de 1995. L’Arquebisbat de Barcelona va obrir una causa de beatificació el 2009.

Cada any, en l’aniversari del seu funeral, els familiars i amics de la Rosa celebren una eucaristia organitzada per l’Associació Rosa Deulofeu per ajuda a mantenir viva la seva memòria.