Sistach: "Francesc no parla dels divorciats, parla de persones concretes"

(Jordi Llisterri- CR/La Vanguardia) Com aplicar l'Amoris Laetitia. És el llibre que ha presentat aquesta setmana el cardenal Lluís Martínez Sistach. L'arquebisbe emèrit de Barcelona ofereix les claus d'aquesta exhortació del papa Francesc sobre la família. Sistach va participar en el dos sínodes sobre la família que es van fer el 2014 i el 2015 i que van inspirar el document publicat pel papa l'any passat.

L'Amoris Laetitia és un tractat sobre la família, però per primera vegada un document pontifici obre la possibilitat que els divorciats puguin combregar. En aquesta entrevista el cardenal explica que tot el que respira el document és acollida i integració. Per això "el papa no parla de categories, dels divorciats; parla de persones concretes". Per tant, "no es tracta de si 'es pot' o 'no es pot' combregar. És 'depèn' de la persona, de les situacions, dels eximents i dels atenuants, del seu discerniment en consciència davant de Déu".

Aquesta flexibilitat va ser qüestionada públicament per quatre cardenal fa uns mesos amb una carta pública. Segons aquesta carta l'aplicació de l'Amoris Laetitia genera massa dubtes sobre la validesa de la doctrina tradicional de l'Església. Martínez Sistach es mostra "molt dolgut" per aquesta carta perquè "els cardenals hem d'ajudar el papa, no posar-li dificultats". Assegura que "no hi ha un canvi doctrinal", i que es tracta de valorar personalment cas per cas: "El que diu Francesc és que amb la lògica de l'Evangeli no es pot condemnar ningú per sempre".

Dimecres el llibre es va presentar a la llibreria Claret de Barcelona amb la presència dels arquebisbes Joan Josep Omella i Joan-Enric Vives i el bisbe Sebastià Taltavull. La setmana vinent es presenta a Madrid on s'espera que també hi assisteix l'arquebisbe Carlos Osoro. Tots amb l'Amoris Laetitia. El llibre està disponible en català i en castellà publicat per Claret.