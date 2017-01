Silencio, de Martin Scorsese

(Jesuïtes) Aquest cap de setmana s'estrena Silencio, del director Martin Scorsese. La pel·lícula, basada en la novel·la del mateix títol de l'escriptor japonès Shūsaku Endō, explica la història de dos jesuïtes portuguesos que arriben al Japó del segle XVII, època en què el cristianisme fou perseguit per part de les autoritats japoneses amb gran duresa i violència. Els dos joves jesuïtes entren al país a la recerca de qui havia estat el seu mentor, el P. Cristóvão Ferreira -interpretat per Liam Nesson-, que, després de ser perseguit i torturat, ha renunciat a la seva fe.

Els dos protagonistes, el P. Sebastião Rodrigues i el P. Francisco Garrpe, interpretats per Andrew Garfield i Adam Driver respectivament, seran testimonis i viuran en pròpia pell el suplici i la violència que pateixen els milers de cristians japonesos que viuen la seva fe en la clandestinitat. Es tracta d'una pel·lícula de gran densitat teològica i espiritual, que planteja com a tema de fons el silenci de Déu enmig del sofriment de les víctimes i que proposa una profunda reflexió sobre temes fonamentals de la fe cristiana i la inculturació. El jesuïta James Martin, després de veure la pel·lícula la va qualificar d'"obra mestra, que mostra a la perfecció les complexitats de la fe i el viatge espiritual dels homes". Coincideix amb aquesta valoració el sacerdot i professor de teologia Peio Sánchez, director de la Setmana de Cinema Espiritual, que considera que el film "despulla l'essència de la fe en la trobada amb Crist". Per Sánchez és "una de les pel·lícules de més densitat teològica en perspectiva cristiana" i presenta una peregrinació espiritual a través de la transformació del protagonista.

Els fets i personatges històrics que inspiren la pel·lícula

El personatge central de la història està basat en la figura històrica del P. Cristóvão Ferreira, missioner jesuïta portuguès de principis del segle XVII que, durant l'època més cruenta de les persecucions contra els cristians, després de patir terribles tortures, va apostatar. Havia arribat al Japó l'any 1609. Després d'anys de viure en la clandestinitat i reportar els numerosos casos de martiri de crsitians, l'any 1633 va ser apressat i va acabar apostatant. La notícia que havia renunciat a la fe va causar gran impacte a l'Europa catòlica. El juny de 1643 va arribar al Japó un grup de jesuïtes, entre els quals hi havia el P. Giussepe Chiara (que inspira el personatge del P. Rodrigues a la pel·lícula), amb la missió de localitzar el P. Ferreira. Però poc després van ser arrestats. A Saisho, temple budista de Nagasaki, es conserva la còpia d'un certificat d'apostasia, datat el 1645, del missioner Giuseppe Chiara, en el que figura la firma de Cristóvao Ferreira, sota el seu nom japonès Sawano Chuan, entre els testimonis.

Jesuïtes al rodatge

Per petició del director Martin Scorsese, diversos jesuïtes han col·laborat, ajudant als actos a preparar els seus personatges i assessorant durant el rodatge. L'actor Andrew Garfield va fer exercicis espirituals abans d'inicar el rodatge per interioritzar l'espiritualitat ignasiana. Entre d'altres, el jesuïta nordamericà James Martin ha estat assessor d'Scorsese. També hi ha participat el jesuïta espanyol Alberto Núñez, que ajudava els actors sobre la manera de fer dels jesuïtes, especialment supervisant les escenes de caràcter religiós.

La novel·la

L'escriptor japonès Shūsaku Endō (1923-1996) va publicar la novel·la Silencio el 1966, que va ser reconeguda aquell mateix any amb el premi Tanizaki, un dels més prestigiosos premis literaris japonesos. La publicació del llibre va causar una gran commoció al Japó, on mai s'havia tractat de manera brutal la persecució que va patir el cristianisme. És el treball més reconegut de l'autor i se'l considera la seva obra mestra. Es tracta dun dels grans escriptor japonesos del segle XX, amb la particularitat de ser cristià catòlic, en un país en el que la població cristiana no arriba a l'1%.

La Companyia de Jesús i el Japó

El cristianisme va arribar a Japó de la mà del missioner jesuïta Sant Francesc Xavier, el 1549. Les conversions van ser abundants durant els primers anys, fins que el 1587, el governador Hideyoshi va decretar l'exili de tots els missioners estrangers. Molts van marxar però la majoria van quedar-se per seguir treballant en la clandestinitat. La persecució i repressió es va intensificar els anys següents i especialment a partir de 1614 quan el cristianisme va ser declarat ilegal. L'església es va mantenir clandestina, perseguida i martiritzada, durant 250 anys. Els qui eren descoberts eren obligats a renunciar a la seva fe o eren torturats i executats. Prop d'un centenar de jesuïtes van morir durant les persecucions però els cristians màrtirs van ser desenes de milers.

Els jesuïtes tornaren al Japó a principis del segle XX i es dóna la circumstància que dos jesuïtes espanyols missioners al Japó han estat, posteriorment, Superiors Generals de la Companyia de Jesús. Es tracta del P. Pedro Arrupe, que va ser testimoni de la bomba atòmica que arrassà Hiroshima, i el P. Adolfo Nicolás. Actualment resideixen al Japó uns 200 jesuïtes, aproximadament una tercer part són japonesos. L'educació és un dels pilars del seu treball.

No és la primera vegada que un episodi de la història de la Companyia de Jesús inspira una pel·lícula. Probablement la més coneguda és La misión, dirigida per Roland Joffé i protagonitzada per Robert de Niro i Jeremy Irons, que tracta el tema de les reduccions jesuïtes de Paraguai i el treball dels missioners jesuïtes en favor dels pobles indígenes de l'Amèrica Llatina.