El Servei Jesuïta a Migrants denuncia la vulnerabilitat dels joves estrangers no acompanyats

(Migra Studium) Aquest diumenge, 15 de gener, l'església celebra la Jornada Mundial dels Migrants i Refugiats 2017. Amb motiu d'aquesta jornada, des de la Campanya d'Hospitalitat les obres socials de la Companyia de Jesús (Entrecultures, Servei Jesuïta a Migrants, ALBOAN i Fundación Hogar de San José) denuncien les dificultats afegides que pateixen els joves estrangers no acompanyats.

El Servei Jesuïta a Migrants (SJM) ha detectat casos de joves als quals, una vegada acabada la tutela pública durant la seva minoria d'edat, no se'ls tramita l'autorització de residència a la qual tenen dret o no se'ls entrega la targeta de residència tramitada. A més a més, se'ls denega l'accès als seus expedients i dades personals que els permetrien regularitzar la seva situació un cop aconseguida la majoria d'edat. Són joves ex tutelats als quals la manca de documentació els deixa en una situació de gran vulnerabilitat: no poden regularitzar la seva situació, ni treballar legalment, ni accedir a recursos i mecanismes de protecció social, veient-se condemnats sovint a romandre sense domicili fix.

Igualment, el SJM denuncia altres casos de vulnerabilitat: menors internats en CIE (7 en 2015), menors refugiats separats de les seves famílies a Melilla, internats en centres de protecció en espera dels resultats de les proves d'ADN que confirmaran la relació paterno-filial; o que han patit deficients condicions d'allotjament fins a poder passar a centres d'acollida de refugiats a la Península.

Així, les obres que són part de la Campanya d'Hospitalitat, insten a que els poders públics i les administracions vetllin per la protecció i la integració dels menors estrangers no acompanyats. També demanen que les polítiques de cooperació internacional, en el camí dels Objectius del Desenvolupament Sostenible, incideixin en les causes de la pobresa, la desigualtat i els conflictes armats com a origen d'aquestes polítiques de cooperació internacional.

Consideren que han d'augmentar els fons destinats a Acció Humanitària en els sectors d'educació i protecció a la infància, de tal manera que es millorin les condicions de vida d'aquests menors en els països de trànsit o en altres països d'acollida. I fan una crida a oferir hospitalitat en totes les seves formes: oferint solucions estables i adequades per a l'acollida i la integració de les persones migrants i refugiades i fomentant l'educaió per a la ciutadania global per a promoure la convivència intercultural per a prevenir la radicalització.

Francesc: "Ningú és estragner en la comunitat cristiana"

En aquest sentit, la Campanya Hospitalitat intenta resprondre a la crida que fa el papa Francesc durant la Jornada mundial de l'emigrant i del refugiat 2017, centrada en els emigrants menors d'edat, vulnerables i sense veu.

El Papa, en el seu missatge per a aquesta jornada, posa el focus sobre la realitat dels migrants menors d'edat, especialment els qui estan sols, instant a tots a fer-se càrrec dels nens i nenes, desprotegits perquè són menors, estrangers i indefensos; perquè són forçats a viure lluny de la seva terra d'origen i separats de l'afecte de la seva família.

D'aquesta forma, Francesc insta a dirigir una mirada lúcida sobre el drama de l'emigració, oberta a reconèixer el pla de Déu en el fenomen migratori, "amb la certesa de que ningú és estragner en la comunitat cristiana". Al ponderar el valor de les persones, indica que "el valor de cada institució es mesura per la manera en que tracta la vida i la dignitat de l'ésser humà, especialment en situacions de vulnerabilitat, com és el cas dels nens migrants".

Crida a la protecció dels menors que migren sols, perquè la "línia divisòria entre l'emigració i el tràfic pot ser a vegades molt subtil". Sensible a les seves necessitats d'integració, insta a "(...) resolre i regularitzar la situació dels migrants menors d'edat, respectan plenament la seva dignitat i intentant respondre a les seves necessitats quan estan sols, però també a la dels seus pares, pel bé de tot el nucli familiar".

Finalment, el Papa urgeix a buscar i a adoptar solucions permanents, anant a les causes de les migracions forçoses. "Les guerres, la violació dels drets humans, la corrupció, la pobresa, els desequilibris i els desastres ambientals són part de les causes del problema. Els nens són els primers en patir-les, patint a vegades tortures i càstigs corporals, que s'uneixen a les de tipus moral i psíquic, deixant sovint ferides inesborrables"