"Sembrant Oportunitats", nova Campanya Inspectorial de Jóvenes y Desarrollo, VOLS i Solidaridad Don Bosco

Des de les tres ONGD de la Inspectoria salesiana Maria Auxiliadora s'impulsa la Campanya Inspectorial "Sembrant Oportunitats. Per l'educació i promoció de les dones a Burkina Faso". Emmarcada a la zona de Ouagadougu, la capital del país, la Campanya s'inicia aquest mes de febrer i està previst que finalitzi el proper mes d'agost.

Així doncs, es donarà suport als següents projectes: 1. Accés a l'aigua i l'horticultura per al complex socioeducatiu, cultural i esportiu per als infants i joves de Kouba, a la comuna de Koubri; 2. Posada en marxa del centre de promoció femenina per a joves en situació desfavorida a Koubri; 3. Desenvolupament de capacitats de les dones i de la joventut desfavorida de Belleville.

Encara que un dels reptes és poder recaptar la quantitat necessària per recolzar els drets d'accés a l'aigua i a l'educació de la població dels projectes esmentats, mitjançant la campanya també es pretén treballar l'equitat de gènere amb els nostres nois i noies en els diferents ambients salesians -Escoles, Plataformes Socials, Parròquies, Centres Juvenils, etc -, ja que els projectes contribueixen a reduir la bretxa de gènere i enfortir el paper de les dones a Burkina Faso.

Tota la informació de la Campanya estarà disponible a finals de febrer a http://sembrantoportunitats.org/. De moment s'està ultimant l'edició de continguts i recursos per a la difusió a les Cases Salesianes. Adjuntem cartell en pdf al final de la notícia.

Tancament de la Campanya "Suma't X els drets de la infància"

Amb l'inici de "Sembrant Oportunitats" es dóna per tancada la Campanya "Suma't X els drets de la infància". Volem agrair el suport de tantes persones, entitats i Cases Salesianes que l'han fet possible.

La campanya ha aconseguit recaptar un total de 169.197,11 €, que estan servint per desenvolupar els projectes a Benín, Equador i Síria. Per veure més informació dels projectes visita el web http://sumatexlainfancia.org/?lang=ca.