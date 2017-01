Sant Joan de Déu crea la T-Il·lusió, un bitllet per conscienciar sobre la vulnerabilitat

(Sant Joan de Déu) “Tornar a tenir claus del meu pis, de la meva vida”, “No oblidar el nom del meu net”, “Curar-me i poder tornar a jugar a handbol” i “Que no em mirin malament”, són les il·lusions del José Antonio, la Mercedes, el Jaime i el Marc, persones ateses a Sant Joan de Déu, i que aquest dijous circularan pel metro de Barcelona.

D’aquesta manera, Sant Joan de Déu pretén posar en valor les il·lusions de les persones en situació vulnerable i convidar als usuaris del metro a fer un gest per a fer-les possible, adquirint productes solidaris que es vendran durant tot el mes de març a les màquines de vending cedides per Selecta a les estacions de Espanya, Diagonal, Catalunya, Sagrera, Passeig de Gracia, Universitat i Urquinaona.

TMB ha cedit l’encreuament de les Línies 1 i 2 de plaça Universitat com a punt neuràlgic de l’acció des d’on es repartiran les 8.000 il·lusions i on a les onze del matí es farà la presentació oficial de la T-Il·lusions amb la presència d’Oriol Bota, director de l’Obra Social Sant Joan de Déu i testimonis de persones ateses als centres de Sant Joan de Déu, i representants de TMB i Selecta.

Magic Line Sant Joan de Déu

Aquesta acció s’emmarca en la Magic Line Sant Joan de Déu, la mobilització solidària per les persones en situació vulnerable que anualment reuneix més de 10.000 persones a Barcelona.

La Magic Line promou un model de solidaritat únic a la ciutat: equips d’entre 5 i 20 persones, que fan accions de captació de fons per assolir un repte solidari, com a pas previ a participar a la caminda del proper 5 de març. Ja s'hi han inscrit 9.000 persones.

El 100% dels fons captats pels equips es destina als 11 centres de Sant Joan de Déu i entitats properes a Barcelona, amb programes d’atenció, recerca i cooperació internacional en els àmbits de: sense llar, salut mental, discapacitat intel·lectual, dependència i infància.