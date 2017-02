La Salle canta per enfortir la Llar Germà Adrià i el Projecte Fratelli

(La Salle) Per segon any consecutiu, des de La Salle Solidària, la nova marca solidària que forma conjuntament la Xarxa de Centres La Salle Catalunya, la Fundació PROIDE i la Fundació Comtal, es va organitzar un concert en benefici de les dues Fundacions.

En aquesta segona edició, celebrada el passat divendres al vespre, al Teatre de La Salle Bonanova, van comptar amb la participació de 9 grups musicals i la col·laboració de 8 escoles diferents de La Salle Catalunya. Un concert amb molta qualitat musical, feta a casa. Les escoles participants van ser: La Salle Barceloneta, La Salle Bonanova, La Salle Comtal, La Salle Congrés, La Salle Gràcia, La Salle Montcada i Reixac, La Salle Premià de Mar i La Salle Sant Celoni.

El concert va començar amb el Cor Jove de Ciutat Vella, que patrocina l’Orfeó Català del Palau de la Música Catalana. La majoria dels components d’aquest cor el formen alumnes i exalumnes de La Salle Comtal. També van comptar amb la participació del Grup 70xset que va actuar al final, tot convidant a pujar a l’escenari a tots els participants per a cantar conjuntament la cançó final, del lema d’enguany. L’acte va ser conduit per en Tomàs Roy, antic alumne de La Salle Bonanova i participant actiu de la Pasqua en Família.

Enguany, aquest segon concert va girar a l’entorn del DENIP, 'Dia Escolar de la No violència i de la Pau', sota el lema: “Cors solidaris per a un món d’oportunitats”. Al llarg del concert, es va tenir l’oportunitat de donar a conèixer les entitats i activitats a les quals aniran destinats els beneficis: la Llar Germà Adrià, un programa que acull joves que no tenen recursos ni suport familiar a través de la Fundació Comtal i al Projecte Fratelli, per a refugiats sirians i persones en situació de risc social del Líban a través de la Fundació PROIDE.

Revisa va fer donació dels productes pel bar, l’Ajuntament de Barcelona el préstec de les tarimes, molts educadors i voluntaris de la Fundació Comtal i de PROIDE s’hi van fer presents. El Barça i l’Espanyol van cedir una samarreta i una pilota signada pels respectius jugadors per a fer un sorteig. Gràfiques Forte o Atrápalo també hi van col·laborar. Molts voluntaris van fer possible aquesta fita. Des La Salle han agraït totes aquestes aportacions.