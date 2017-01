Salesians: “Potser el 2017 puguem treballar amb els nouvinguts refugiats”

(Salesians) Fa justament un any que les dues inspectories salesianes d'Espanya van iniciar els seus capítols inspectorials per posar en pràctica el Capítol General 27 on es va triar com a X Successor de Don Bosco a l'espanyol don Ángel Fernández Artime. Les conclusions de les trobades van marcar noves orientacions per estar més presents i significatius amb i entre els joves.

“Potser durant el 2017 puguem treballar amb els nouvinguts refugiats, i es pugui complir la nostra il·lusió d'acollir a famílies de refugiats, especialment als joves de llocs de guerra de l'Orient Mitjà. Això farà que seguim treballant amb totes les nostres forces socials i eclesials, a través de Càritas, de la conferència de religiosos i serà un desafiament molt gran que posarà a prova als salesians”. Així s'expressa Cristóbal López, inspector de Maria Auxiliadora, sobre un possible escenari per l'any que comença.

“Les cases salesianes segueixen funcionant a tota màquina”

López explica: “A finals de novembre de 2016, va tenir lloc una trobada més dels consells de les dues inspectories d'Espanya. En compartir experiències, constatem com, sense pressa però sense pausa, anem fent camí i invertint esforços per revitalitzar el carisma salesià. Com les aigües de diversos rius es troben i conflueixen en un de sol, així també les diverses inspectories es van unint, enriquint-se mútuament, unint criteris i objectius, proposant metodologies i iniciatives, però sense forçar les coses i procurant que res de bo es perdi. Mentrestant, les cases salesianes segueixen funcionant a tota màquina; constato, en les visites inspectorials, que la vida bull a tot arreu. És una meravella el que Déu fa en nosaltres i a través de nosaltres, pel bé dels joves. Penso que la resposta més significativa -continua Cristóbal- ha estat la resposta conjunta dels Salesians d'Espanya a la situació en què es troba el país de recepció de molts migrants llatinoamericans, africans i també asiàtics. En pocs anys la Congregació ha posat en marxa nombroses plataformes d'educació social en el camp d'atenció als migrants coordinades en tot el territori espanyol amb les Filles de M. Auxiliadora”.

L'inspector de Santiago Jaume el Mayor, Juan Carlos Pérez assenyala: “També un altre treball importantíssim que estan realitzant amb els migrants són les escoles on els nostres centres acullen nombrosos nois i noies de moltes nacionalitats. Juntament amb els esplais i centres juvenils. Aquesta realitat que va començar amb una gran participació de laics, està veient la implicació creixent d'un gran nombre de salesians i comunitats religioses. I ara estem treballant en un pla pastoral integral, no només en l'acollida d'aquestes persones per a la inserció com a primer moment sinó plantejar una acció educativa-pastoral que englobi totes les realitats del nostre projecte educatiu pastoral salesià. També la coordinació amb altres institucions civils i eclesials que tenen els mateixos objectius que nosaltres”.

Tornar a llegir el Sistema Preventiu davant els reptes juvenils d'avui

Partir de la realitat concreta amb una anàlisi de la realitat no és únicament fer números i estadístiques que són molt útils i eficaços. Del que es tracta és de llegir significativament les dades de la realitat i respondre a la pregunta: On ens està demanant Déu que estiguem? Quina realitat necessita més de nosaltres? Des d'on ens fem aquestes preguntes? Amb quins joves compartim la missió? En quin món vivim? Aquestes preguntes formen part d'una nova dinàmica i paradigma des del qual els salesians afronten el seu dia a dia: és el paradigma del discerniment. Aprendre a escoltar la realitat, llegir en profunditat i emprendre el camí de resposta, són els tres moments del discerniment apresos en el Capítol General 27.

Ser avui com Don Bosco significa arribar fins on hi ha el jove i entrar en la seva situació concreta amb respecte, audàcia, creativitat, passió i sent totalment de Déu. Al cor del salesià ressona avui amb més força les paraules de Don Bosco: “He promès al Senyor que fins el meu últim alè estarà al servei dels meus pobres nois” (Memorie Biografiche XVIII, 258). El 8 de desembre del 2016 es van complir 175 anys de l'inici de l'obra salesiana, quan Don Bosco es va trobar amb el jove Bartolomé Garelli.