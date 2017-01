(CR) El president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, defensa de nou que el temple és més que un monument turístic i l'adequació de les obres de la basílica a la legalitat. En una entrevista emesa pel programa Signes dels Temps de TV3 també es mostra conciliador amb l'Ajuntament de Barcelona i assegura que “hi ha voluntat de diàleg”.

Esteve Camps diu que “la Sagrada Família no és un parc temàtic”. I com a exemple explica que “cada dia entren entre 1.600 i 1.700 persones a la capella del Santíssim a fer la visita al Santíssim. Jo em pregunto: quina església d’Espanya rep 1.600 persones a fer adoració al Santíssim?” Per tant, “els visitants reben un missatge pastoral importantíssim. Uns ho valoren d’una manera i els altres d’una altra. Cadascú té una sensibilitat diferent, però el que sí és real és que ningú queda indiferent”.

"No tinc cap discrepància ni amb Colau, ni amb ningú"

En una altra part rellevant de l'entrevista enregistrada en la mateixa basílica Camps diu que “no tinc cap queixa amb l’Ajuntament”. Malgrat la polèmica de les darreres setmanes, explica que “el Patronat va demanar visita amb els responsables d’Urbanisme, va ser una entrevista extremadament cordial, ens va rebre la tinent d’alcalde Janet Sanz i vam dialogar amb ella. S’ha fet una comissió de treball que ja s’ha reunit dues vegades per buscar la solució”.

Així diu que “hi ha voluntat de diàleg amb l’Ajuntament. L’alcaldessa en persona, l’únic que va dir va ser que la Sagrada Família ha de pagar els tributs que li corresponen i ha de tenir els permisos que li corresponen. I jo com a president delegat vaig contestar que la Sagrada Família està disposada a pagar els tributs que per llei li corresponguin. Doncs bé, no hi ha cap discrepància. Jo no tinc cap discrepància ni amb la senyora Colau ni amb ningú”.

Sobre aquest tema també ha negat el que “s’ha dit que no paguem impostos”. Esteve Camps ha explicat que en el sis anys que ell és el president del patronat “hem tingut inspeccions d’Hisenda, inspeccions de l’Agència Tributària, i no han trobat res”. Camps recorda que com a Fundació sense ànim de lucre tenen les exempcions fiscals de les que gaudeixen altres entitats: “Els partits polítics, els sindicats i les fundacions paguen l'IBI? No. Si nosaltres som una fundació no hem de pagar IBI. Si l’entrada és un donatiu no ha de pagar IVA, i tenim un decret firmat per l’Agència Tributària. Si és un donatiu i es dedica a la construcció no paga IVA. El que venem a la botiga paguem IVA perquè no és un donatiu. Per tant, estem pagant els impostos que ens pertoquen”.

“Estem fent les coses d’acord a la llei”

Camps també recorda una vegada més que la Sagrada Família ja va demanar la llicència d'obres quan es va iniciar la construcció fa 131 anys. A més, els fets demostren que la Sagrada Família no s'ha construit de manera il·legal: “Jo no crec que sigui il·legal quan a l’acte de dedicació van venir els Reis d’Espanya i tot el Govern i el Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia... Jo no crec que sigui una construcció fora de la llei, quan hi va haver l’accident d’aviació i el Govern d’Espanya va demanar de fer el funeral aquí. Suposo que no es demana fer funerals en llocs que són clandestins”.

Per tot això, assegura que “estem en tranquil·litat d’esperit perquè estem fent les coses d’acord a la llei”.

D'altra banda, en l'entrevista emessa aquest diumenge també avança les dades del rècord de visitants que s'han publicat aquest dilluns. Alhora, explica que el pressupost és d'uns 40 milions d’euros i que “aquest any 2017 hi ha un pressupost expansiu que duplica el del 2015. Les noves tècniques que s’estan aplicant faciliten la construcció i si hi ha diners el que s’ha de fer és construir. Per això tenim el compromís que l’any 2026 es pugui inaugurar l’estructura del temple”.