Rosa M. Codines: “El Col·legi Sant Pau sempre ha estat un referent per a Tarragona”

(Arquebisbat de Tarragona) La sala d’actes del Centre Tarraconense El Seminari va acollir dimecres la presentació del llibre commemoratiu 'Col·legi Sant Pau Apòstol: 50 anys educant el talent, construint el futur', publicat per Editorial Baula. La presidenta d’Òmnium Cultural del Tarragonès, Rosa Maria Codines, va repassar breument la història del centre al llarg d’aquest mig segle tot destacant la seva tasca al servei de l’educació i l’ensenyament. “El Col·legi neix gràcies al Patronat diocesà d’Ensenyament com a resposta a la manca de places escolars que hi havia a la ciutat de Tarragona. [...] El més prioritari en aquella època era crear un Col·legi menor residència i aquí va entrar el compromís de mossèn Joan Martí Alanis, qui després seria bisbe de la diòcesi d’Urgell, que en un temps rècord ho va fer possible”, va recordar.

Codines va subratllar la capacitat d’adaptació del projecte educatiu a les necessitats del moment amb la finalitat de crear un entorn adequat que, a part d’adquirir coneixements, ha modelat persones compromeses i disciplinades. Finalment, Rosa Maria Codines va felicitar a l’escola per haver assolit aquesta fita i la seva implicació amb els projecte de la ciutat. “El Sant Pau sempre ha estat un referent per a Tarragona”, va afegir.

La publicació d’aquest llibre ha estat possible al treball del seu autor, Xavier Cortés, el qual va agrair la implicació i participació de totes les persones que hi han col·laborat. “Les hores de dedicació en aquest projecte han merescut la pena perquè estem davant d’una utopia feta realitat i cal reivindicar i donar a conèixer la immensa tasca que hi ha al darrera”, va dir.

Educar en la veritat, la llibertat i l'amor

La presentació del llibre va anar precedida per la missa d’acció de gràcies a la Catedral de Tarragona presidida per l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Davant nombrosos membres de la comunitat educativa l'arquebisbe va manifestar, en la seva homilia, que l’essència de la missió de l’Església és educar en la veritat, en la llibertat autèntica i en l’amor evangèlic i va agrair la tasca de tots aquells que han treballat al llarg d’aquests cinquanta anys educant una generació rere una altra. “La missió d’aquesta escola ha estat i és la formació integral dels estudiants perquè desenvolupin totes les dimensions de la persona. [...] Convé agrair el magnífic servei que l’escola ha fet i fa a la nostra societat”, va dir.

Jaume Pujol també va tenir un record especial per a tots aquells que han traspassat especialment per al cardenal Benjamín de Arriba y Castro, fundador del Col·legi Sant Pau Apòstol, com del bisbe Joan Martí Alanis, primer director d’aquest centre educatiu. Finalment va encoratjar a tota la comunitat educativa a seguir treballant “amb empenta i il·lusió per a formar els joves en el treball ben fet, en les virtuts humanes i cristianes i a fer-ho amb el mateix esperit dels qui van començar ara fa cinquanta anys.”

L’acte va comptar amb l’assistència del vicari general de l’arxidiòcesi, Joaquim Fortuny; el director del Col·legi, Pablo Muñoz; el director de la Fundació Sant Fructuós, Francesc Ortiz; el Secretari General de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Enric Puig i el conseller d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona, Francesc Roca; la inspectora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona de la Generalitat de Catalunya, Teresa Freixes, entre d’altres autoritats i membres de la comunitat educativa.