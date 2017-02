Quina relació hi ha entre fotografia i turisme religiós?

(Abadia de Montserrat) La imatge fotogràfica a llocs sagrats, als llocs sants, en els espais de pelegrinatge i recorreguts turístics ha estat central en la percepció dels viatgers i en la creació d’un imaginari potent des dels primers anys de la fotografia. Alguns d’aquests llocs han estat reproduïts d’una i altra manera fins a convertir-se en imatges de relleu internacional. D’altres són testimonis que han quedat gairebé ocults al gran públic i, en canvi, han generat en aquests viatgers unes experiències centrals en les seves vides.

La relació entre fotografia i turisme religiós centrarà el tema de les VIII Jornades Universitàries de Turisme Religiós, que tindran lloc els dies 6 i 7 de març a Montserrat, i que estan adreçades principalment a guies turístics, estudiants, gestors de turisme cultural, i a les persones interessades en la millora de la conceptualització, gestió i innovació en el turisme religiós. El termini d’inscripció acaba el 28 de febrer.

L’organització de les jornades anirà a càrrec, un any més, de l’Abadia de Montserrat i les Universitats de Barcelona i de Girona, que ofereixen als estudiosos i professionals del turisme un espai de reflexió i debat dels diversos aspectes que conformen aquest àmbit específic del món del turisme.

Fotografia i memòria col·lectiva

Durant aquests dos dies es presentaran els arxius de diversos monjos que han viatjat a Terra Santa, de manera molt especial el pare Bonaventura Ubach. També es mostrarà algun recorregut espiritual en el qual la fotografia ens ha quedat com a testimoni ineludible d’una transformació personal o com la fotografia està ocupant l’espai central de la memòria col·lectiva i de quina manera Europa afronta l’organització, estudi i difusió de les imatges emeses. Finalment, es parlarà de la mirada dels turistes, de les fotos realitzades de forma anònima per milers de visitants dels llocs sants.

Aquestes jornades estan coordinades per Salvador Claramunt, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona; pel pare Josep-Enric Parellada, moderador de l’Escola Teològica de Montserrat i vocal del Consejo Español de Turismo (CONESTUR); per Dolors Vidal, historiadora de l’art, directora de la Càtedra G. Cultura i Turisme, Calonge-Sant Antoni; i per Sílvia Aulet, especialista en turisme religiós, professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i directora del projecte Spirit Youth.

El professorat el formen: el pare Pius-Ramon Tragan, director de l’Scriptorium Biblicum et Orientale de Montserrat; Tatiana Donoso i Pep Parer, fotògrafs; Pau Canyameres, recercador de Montserrat; David Iglesias, del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI); Núria F. Rius, professora de la Universitat Pompeu Fabra; M. Josep Balsach, directora de la Càtedra d’Art i Cultura Contemporànies UdG; Blanca Garí, catedràtica de la Universitat de Barcelona; i David Carrillo, investigador.