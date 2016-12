'Recosir un món que es trenca'. Reflexió de fi d'any de Cristianisme i Justícia

(Jesuïtes) Com és habitual, el centre d’estudis Cristianisme i Justícia tanca l’any amb la publicació d’una reflexió. En aquesta ocasió ho fa alertant de la confrontació i la incapacitat de diàleg per afrontar els problemes, l’auge de l’extrema dreta a Europa i les conseqüències del conflictes bèl·lics per a la població civil.

Cristianisme i Justícia, centre d’estudis de la Companyia de Jesús a Catalunya, fa una crida al diàleg en la reflexió que acaba de presentar en acabar l’any 2016. El centre lamenta que “gran part del problemes mundials estan causats per la incapacitat de diàleg de les parts enfrontades”.

El rèdit electoral de la confrontació i l’auge de l’extrema dreta

L’any 2016 ha servit per constatar el rèdit electoral de l’ús de la confrontació de persones i col·lectius. “Així ho hem vist”, apunta la declaració, “en el debat sobre el Brexit, en el referèndum per a un acord de pau a Colòmbia o en la victòria de Trump als EUA”.

Especialment preocupant resulta l’auge de l’extrema dreta a Europa, que ja és una “veritable temptació per a les masses”, i que “està condicionant les polítiques de tots els països europeus en matèries com són la immigració, l’acollida de refugiats o fins i tot la llibertat religiosa”.

Aquest auge, apunta el document, és provocat per la por que amenaça gran part de la població, que ha quedat desprotegida per les desigualtats creixents i la precarització del mercat de treball. Per això, per contrarestar-ho “és necessari no obviar les causes profundes que l’afavoreixen i construir un nou relat en què la reducció de la desigualtat, la protecció social i la lluita contra els prejudicis culturals puguin tenir un pes decisiu”. Aquesta és una qüestió urgent per al centre, ja que ens hi juguem la convivència i el futur de la nostra democràcia.

Més conflictes bèl·lics i més sofriment per a la població civil

La reflexió de fi d’any alerta davant l’aparició de nous conflictes armats i la reobertura d’altres, que tenen greus conseqüències per a la població civil amb massacres, detencions arbitràries, ús de la violència sexual com a arma de guerra, reclutament de menors i forçant milions de persones a abandonar casa seva.

Invertir aquesta tendència, diu la declaració, demana “un gir cultural cap a la pau, cap a uns valors i unes actituds que posin la vida en primer pla”. En canvi, als mitjans de comunicació, domina la confrontació i el llenguatge bel·licista.

La dissidència eclesial davant l’aposta pel diàleg del Papa Francesc

Pel què fa a la situació eclesial, el centre celebra que “tenim un Papa que estimula el debat i que fins i tot anima a expressar discrepàncies”. Amb tot, l’obertura d’un debat clar i assossegat per part del papa Francesc sobre temes complexes i polèmics, topa amb la por a la pluralitat part de determinats sectors de l’Església, que han reaccionat contra el diàleg obert a l’entorn de determinats temes, posant de relleu que falta encara una autèntica cultura del diàleg en l’àmbit eclesial.

Vetlla de pregària de cap d’any a l’església de Casp

La reflexió 'Recosir un món que es trenca' serà l’eix de la vetlla de pregària que tindrà lloc el proper dissabte 31 de desembre a les 23:00h a l’església dels Jesuïtes del Carrer Casp de Barcelona, conduïda per Llorenç Puig i Tere Iribarren.