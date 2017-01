“La pastoral ha de posar la manera de fer de Jesús a tota l’escola”

(Jordi Llisterri-CR) L’equip de pastoral no pot ser un apèndix de la tasca educativa. Un any més la Jornada de Pastoral Educativa que organitza la Fundació Escola Cristiana de Catalunya ha reiterat la centralitat d’aquest àmbit en el projecte educatiu del centres educatius. Amb l’edició que ha començat aquest divendres al Seminari Conciliar de Barcelona, aquesta proposta de formació compleix deu anys.

“L’equip de pastoral és el qui ha de posar la manera de fer de Jesús en el dia a dia de l’escola. És per a tota l’escola, no només per als alumnes”. Així ha remarcat el jesuïta Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana, la importància de l’equip de pastoral en una escola cristiana. I ha demanat un acompanyament pastoral com el de Jesús: “en el que sempre hi ha un moments en el que Jesús es commou”.

En deu anys, per les jornades hi han passat gairebé 2.000 participants i 30 ponents i s’hi han presentat més d’un centenar d’experiències i propostes pastoral i pedagògiques. Una oportunitat “per compartir la fe i per compatir la tasca educativa”, ha destacat Rosa Maria Piqué, responsable de pastoral de la Fundació.

Acompanyar

“L’acompanyament” ha estat el tema escollit per a la jornada de formació d’aquest any. La jornada es fa aquest divendres i dissabte. Inclou dues ponències però gran part del temps es dedica als tallers de formació. Una oferta que tracta temes tant diversos com l’acompanyament a l’experiència espiritual, a la lectura, a les emocions, a la natura, a la música, a la família, o al sempre apassionant món dels adolescents.

A més dels tallers, també és una jornada amb visites didàctiques guiades a cinc espais per oferir més recursos als professors. Concretament aquest any es proposen cinc visites diferents a la seu de MigraStudium, al Museu Diocesà i a la Catedral de Barcelona, a Sant Pau del Camp i a la Basílica de la Sagrada Família. Les jornades es tanquen dissabte amb la celebració de l’eucaristia.

La sessió del divendres s’ha obert amb una ponència del jesuïta de Lleida Roger Torres, vinculat principalment a la pastoral juvenil i educativa. Una lectura del passatge dels deixebles d’Emmaús, en el que “es camina junts” i en el que “les preguntes de Jesús sempre provoquen una obertura”. Dissabte al matí farà la ponència principal Doro Carbó, de l’equip pastoral de la Fundació Escola Vicenciana.