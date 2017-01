La parròquia de Llerona, al vídeo del Papa

(Laura Mor –CR) El darrer vídeo del papa Francesc inclou imatges interiors i exteriors d’un edifici preromànic català ben singular: l’església de Santa Maria de Llerona, al Vallès Oriental. Amb el títol ‘Els cristians al servei de la humanitat’ és el primer vídeo de l’any d’aquesta col·lecció i està dedicat a la unitat dels cristians.

Els creatius d'aquest nou missatge del pontífex la van considerar “una església molt característica” tal com explica Juan Della Torre, fundador de La Machi, l’agència de comunicació que ha ideat el projecte 'El vídeo del papa'. El rodatge es va fer a primers de desembre i, tal com observa Della Torre, “va ser un dia molt fred”.

El retoc de la façana

L’església de Llerona, que data del segle X i que va ser restaurada ara fa un any, és tota una icona al poble de Llerona. Per això, els veïns van detectar de seguida com s’ha manipulat la façana de l’església. De les quatre obertures del campanar en el vídeo només hi apareix una i està centrada. Aquest canvi es va fer en fase de postproducció, segons Della Torre, “perquè tingués més simbologia aquesta campana, que significa la unitat dels cristians”.

El vídeo mostra com quatre persones tiben alhora la corda per fer sonar la campana. S’hi veu la mà d’una dona jove, la d’un home més gran, la d'un home negre i la mà endurida d’una quarta persona. És l’escena en què Francesc diu que “aquest desig de caminar junts, de col·laborar en el servei i en la solidaritat amb els més dèbils i els qui pateixen és un motiu d’alegria per a tots”. Des de l’agència expliquen com la imatge representa “la unitat des de la diversitat”.

El vídeo del papa

És el primer vídeo de l’any de la col·lecció ‘Vídeo del papa’, que va començar l’any passat i que publiquen un cop al mes aquests missatges breus del pontífex, amb to de pregària. S’hi han treballat temes com ara el diàleg interreligiós, l’esport o el respecte pels pobles indígenes.

Es tracta d’una iniciativa de l’agència de comunicació catalanoargentina La Machi, especialitzada en comunicació religiosa i desenvolupada per la Xarxa Mundial d’Oració del Papa. La Machi va rebre un guardó a Buenos Aires a finals d’any per aquest projecte.