El Parc de Collserola, escenari del pessebre de Molins de Rei

(Parròquia de Sant Miquel Arcàngel) Aquest és el tercer any que a la parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Molins de Rei s’hi fa un gran pessebre, cada vegada més atractiu. L’originalitat és que l’ambientació està situada al Parc de Collserola, i fàcilment s’hi poden identificar alguns detalls de la zona més propera a la vila.

Per exemple, hi ha el Castell Ciuró, l’ermita de Sant Pere de Romaní, les masies de Can Calopa de Dalt i de Can Ferrés, la Font de la Tartana o de Can Bofill, i el Salt d’Aigua de La Rierada. Cada any els pessebristes afegeixen alguna construcció més, i aquesta vegada han estat el Pou d’aigua, l’aqüeducte i l’oratori de Sant Venceslau, totes tres en el terreny de la masia de Can Planes.

Les construccions estan fetes a escala, amb escaiola, i suposen el treball des de mesos enrere. També hi ha dues canalitzacions d’aigua corrent, a més dels típics decorats amb les muntanyes, horts, animals… I no cal dir les figures típiques de tot pessebre, evidentment amb el naixement en el lloc més central, en aquest cas sota el pont de l’aqüeducte de Can Planes.

El pessebre mesura 3 metres x 3 metres, i els seus autors són Cesca Fernández, Jesús Jiménez, Josep Vinyets i Nil Vinyets. Es pot visitar a la parròquia de Sant Miquel fins a la Fira de la Candelera de Molins de Rei.