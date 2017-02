Oriol Bota: "A Sant Joan de Déu volem que la solidaritat sigui palanca de canvi real"

(Glòria Barrete –CR) Solidaritat. "Adhesió o recolzament incondicional a causes o interessos aliens, especialment en situacions compromeses o difícils". Aquesta és la definició de diccionari, però què és solidaritat per a una Institució que porta aquesta paraula en el seu ADN fundacional? L'Orde de Sant Joan de Déu ha creat la marca Solidaritat per aglutinar totes aquelles accions que creen complicitat entre la societat i la Institució.

L'Orde de Sant Joan de Déu va fer un Pla Estratègic fa algun temps que va fer aflorar tot un àmbit concret d'acció solidària que duien a terme tant voluntaris que donen el seu temps, com els professionals que es dediquen a la sensibilització, a les mobilitzacions socials o a la captació de diners.

La marca Solidaritat

"És un àmbit no assistencial, perquè no som metges ni treballadors socials", afirma Oriol Bota, director de l’Obra Social Sant Joan de Déu, "però treballem també perquè la gent ens ajudi a crear complicitats entre la societat i nosaltres". Van decidir agrupar sota el mateix paraigües —la marca Solidaritat— les col·laboracions de la gent, "fossin econòmiques o de temps".

Però, què engloba aquesta marca Solidaritat? Dins d'aquest nou àmbit no apareixen els projectes assistencials que estan concertats amb l'Ajuntament, amb la Diputació, o amb el CatSalut. "Posem tot allò que fem de cara a la sensibilització, com la feina que fem en les escoles i instituts, però també totes les campanyes de comunicació i mobilització, així com aquells projectes que són finançats gràcies a la gent".

A efectes pràctics, això es tradueix en activitats concretes com els Premis Literaris amb valors, el projecte d'Escola Amiga, els testimonis o actes multitudinaris com la Magic Line, que es tornarà a celebrar el proper mes de març. "Som un equip que ens dediquem a sensibilitzar i captar diners, però alhora tenim una pota a tots els centres".

En cadascun dels seus centres han creat unes comissions solidàries que es dediquen a cuidar d'aquest àmbit. "Si estem fent lleure en els nostres centres de salut mental, per exemple, i recaptem diners o aconseguim que ens deixin entrades de cinema gratuïtes això serà de l'àmbit solidari, tot i que estarà en col·laboració amb l'àmbit assistencial", recorda Bota.

La solidaritat, part de l'ADN

I com entén el concepte Solidaritat Sant Joan de Déu? "És un projecte en construcció", afirma Bota, "hi estem treballant". Per a la Institució la Solidaritat l'entenen "com aquesta trobada entre el deure que té una persona vulnerable i el dret que té a ser cuidat".

Afirmen que es tracta d'un tàndem entre dignificar la persona i alhora tenir-ne cura. "La Solidaritat a la nostra Institució és una cosa molt estructural, forma part del nostre ADN". L'Orde de Sant Joan de Déu va néixer gràcies a un senyor —Joan de Déu— que demanava suport a la gent, "i treballava amb voluntaris per cuidar els altres".

Palanca de canvi real

Sant Joan de Déu reflexiona encara avui sobre el concepte de Solidaritat. Del 17 al 19 de novembre de 2017 celebraran el 1r Congrés de Solidaritat amb la participació d'unes cinc-centes persones. Tenen clar que com a Institució "han de fer que la solidaritat sigui una palanca de canvi real que permeti avançar en aquesta complicitat social".

Cal, però, anar més enllà, "no podem conformar-nos amb que la gent estigui contenta", explica Bota, "cal que els nostres usuaris, pacients i famílies, se sentin més ben cuidades, és un plus".

I tot això sota el paraigües de la Solidaritat, una derivada del seu valor fundacional, el de l'hospitalitat. "Justament perquè volem ser hospitalaris, perquè volem cuidar l'altre, les oportunitats que ens ofereix la gent, tant econòmiques, com de temps, les hem de buscar, tenim el deure de fer això, però sempre descaradament sota el paraigües de l'hospitalitat".