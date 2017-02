Omella mai no ha volgut “equiparar l'avortament amb el terrorisme” i demana perdó

(CR) “La intenció del senyor arquebisbe mai ha estat la d'equiparar l'avortament amb el terrorisme. En tot cas, el senyor arquebisbe demana perdó si alguna persona s'ha sentit ferida per les seves declaracions”. Així ha matisat l’arquebisbat de Barcelona amb una nota les declaracions de l’arquebisbe Joan Josep Omella en les que comparava l’avortament i el terrorisme.

En una entrevista a la Cadena SER, Omella va dir el passat 13 de gener que si es justificava l’avortament també “s'hauria de justificar el terrorisme”. El mateix dia, en una roda de premsa de presentació d’un llibre sobre l’Amoris Laetitia, Omella també va alertar de la gravetat de l’avortament “fins i tot en casos de violació”. La delegació de Mitjans de Comunicació de l’arquebisbat de Barcelona ha enviat la mateixa nota a dos diaris que van publicar comentaris criticant aquestes declaracions. Aquest dimecres s’ha publicat a El Punt Avui en resposta a Església Plural, i el passat divendres a El Periódico adreçada a Josep Maria Espinàs.

La nota diu que Omella vol puntualitzar les declaracions i que l'arquebisbe “defensa els drets de les persones quan són trepitjats per qualsevol tipus de violència”. Per això, l’Església “defensa la vida sempre i en qualsevol situació” però alhora “l'Església no judica ni margina les dones que avorten” i “sempre està disposada a comprendre, acompanyar i ajudar totes aquelles dones que per les circumstàncies que sigui puguin prendre la decisió d'avortar”.

També es recorda que “l’Església també respecta i valora les decisions preses en consciència, tal com defensa la darrera exhortació apostòlica Amoris Laetitia, sempre que no decideixin, interfereixin o lesionin drets fonamentals dels altres”.

Delegació de Mitjans de Comunicació Social. Arquebisbat de Barcelona

L'arquebisbe de Barcelona vol puntualitzar les declaracions sobre l'avortament a les quals vostè feia referència en el seu article i que va realitzar recentment durant la presentació d'un llibre i, posteriorment, en una entrevista radiofònica.

Monsenyor Joan Josep Omella vol reiterar a través d'aquesta carta la defensa dels drets de les persones quan són trepitjats per qualsevol tipus de violència: la que reben els immigrants, la que imposa càrregues injustificades als altres i, especialment, a les dones.

L'Església no judica ni margina les dones que avorten. Tot avortament amaga un drama, és un fracàs humà i social. L'Església sempre està disposada a comprendre, acompanyar i ajudar totes aquelles dones que per les circumstàncies que sigui puguin prendre la decisió d'avortar. En aquesta qüestió hi esmerça molts esforços.

La intenció del senyor arquebisbe mai ha estat la d'equiparar l'avortament amb el terrorisme. En tot cas, el senyor arquebisbe demana perdó si alguna persona s'ha sentit ferida per les seves declaracions i recorda que l'Església condemna enèrgicament el terrorisme com qualsevol altra forma de violència.

L'Església també respecta i valora les decisions preses en consciència, tal com defensa la darrera exhortació apostòlica Amoris Laetitia, sempre que no decideixin, interfereixin o lesionin drets fonamentals dels altres.

Finalment, monsenyor Omella vol compartir la resposta que va donar a la pregunta formulada per una periodista durant la mencionada presentació del llibre on demanava la seva opinió sobre els avortaments. L'arquebisbe Omella va dir que calia tenir la delicadesa i la voluntat ferma d'estimar, protegir i salvar la vida humana.

El Magisteri de l'Església és clar respecte a l'avortament: la defensa de la vida sempre i en qualsevol situació. Vol ajudar a tothom que l'estimi, la defensi i la protegeixi. L'Església defensa la cultura de l'amor i de la vida en contra de la violència i la mort.