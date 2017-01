Un oli del reusenc Josep M. Morató, convidat al Museu de Montserrat

(Abadia de Montserrat) L’obra titulada Cambrils, del pintor Josep M. Morató Aragonès (Reus, 1923-Barcelona, 2006), realitzada l’any 1969, ocupa durant aquest mes de gener la finestra oberta al dipòsit de reserva del Museu de Montserrat. Es tracta d’un oli sobre tela que va donar al monestir la vídua de l’artista, Montserrat Pàmies Cavallé, l’any 2014.

Morató es va formar amb els pintors Ignasi Mallol i Iu Pascual a l’Escola d’Art de Tarragona i, posteriorment, a Llotja, on el pintor Puig Perucho li va fer de mestre. L’any 1950, com altres col·legues de la seva generació, va viatjar a París per eixamplar els seus horitzons artístics. En els quatre anys que va passar a França va forjar el seu estil, basat en una figuració expressionista que va tenir gran acceptació en el col·leccionisme català.

L’obra Cambrils és representativa de la manera de pintar de Morató Aragonès, forta i expeditiva, en què usa a bastament l’espàtula. Aquest oli sobre tela es pot veure fins a la primera setmana de febrer a la Finestra oberta al dipòsit de reserva, una secció ubicada al final del recorregut de l’exposició permanent del Museu montserratí on s’exposen de forma temporal peces que s’han rebut recentment, però que no es poden veure de manera habitual.