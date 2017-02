Nous president i vicepresidenta de l'Associació Bíblica de Catalunya

(Fragmenta) Joan Ferrer és el nou president de l'Associació Bíblica de Catalunya i M. de l'Esperança Amill, la nova presidenta. Els dos perfils van ser proposats en l'assemblea de l'entitat celebrada el desembre a Vic i l'elecció ha estat ratificada pels bisbes catalans en la seva última reunió, a principis de febrer.

En el decurs de les Jornades de Biblistes de l'Associació Bíblica de Catalunya, organitzades a Vic el passat 28 de desembre, va celebrar-se l'assemblea de l'entitat, on van ser proposats com a president i vicepresidenta Ferrer i Amill, respectivament. A la reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense celebrada els dies 31 de gener i 1 de febrer de 2017 a Tiana, presidida per Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona, va aprovar aquest nomenament, com és preceptiu.

Joan Ferrer (Calella, 1960) és doctor en filologia semítica i llicenciat en teologia i en geografia i història. És professor de la Universitat de Girona, de la Facultat de Lletres de la qual n'ha estat Degà, i de Sagrada Escriptura de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Ha estat traductor de la Bíblia al català i deixeble i col·laborador de Joan Coromines. Ha escrit diversos llibres de filologia semítica (hebreu, arameu i siríac) i de filologia catalana.

L'autor ha traduït al català La saviesa dels pares d'Israel. El tractat Abot de la Misnà (Fragmenta, 2010) i ha participat –amb Narcís Comadira– en l'edició i la traducció del Càntic dels Càntics de Salomó (Fragmenta, 2013).