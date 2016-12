El Museu Episcopal de Vic estrena la primera nadala de 360 graus

(MEV) La plasticitat de dos llenguatges reflectida en una Nadala digital. El Museu Episcopal de Vic (MEV) ha publicat aquest dimarts la seva tradicional nadala que es presenta en format de vídeo de 360 graus. En la Nadala s’hi combina la bellesa de la talla gòtica de la Marededéu de Boixadors, una de les obres mestres de la col·lecció del museu, amb la dansa contemporània del col·lectiu Lema. Aquest 2016 es volia que la Nadala del MEV fos especial per la celebració del 125è aniversari del museu. La nadala és una iniciativa del museu i els Amics dels Museus d’Osona, entitat que aquest anycelebra 25 anys. La Nadala del MEV es va renovar l’any passat: al format tradicional a paper s’hi va afegir una felicitació digital que s’adaptés als nous temps i donés a conèixer el fons del museu a un públic més ampli.

Aquest és el vídeo de 360 graus:

Aquesta felicitació de Nadal del MEV es va enregistrar el dijous, 15 de desembre, en el tradicional acte de presentació que va omplir la sala 6 del museu on es pot veure la marededéu de Boixadors. La Nadala és una immersió a les sales del museu a través de la dansa que -amb la música del Bolero de Ravel- té el punt final en aquesta talla gòtica que procedeix del Castell de Boixadors, del terme municipal de Sant Pere Sallavinera (Anoia).

Les ballarines protagonistes són col·lectiu Lema, companyia formada per Marta Gálvez, Elena Lalucat, Aïda Guirro i Laila Tafur. Aquest col·lectiu va quedar en tercera posició en el certament Ddansa, celebrat a Vic del 28 al 30 d’octubre d’aquest any dins dels actes de Vic Capital de la Cultura Catalana (VICCC) que ha col·laborat en la iniciativa. El vídeo l’ha dirigit Joan Gascón de Dronie Productions.

El sistema utilitzat per l’enregistrament utilitza 6 càmeres per aconseguir capturar imatges a 360 graus amb una resolució que arriba fins a 8k. Amb aquest mètode s’aconsegueixen resultats molt més nítids i detallats, aptes per augmentar la sensació d’immersió quan es visualitza el vídeo. Les 6 càmeres Gopro utilitzades treballen a l'uníson partint d’una càmera mestra.

Cada any s’escull una obra del museu com a protagonista de la Nadala. Aquest 2016 Carme Comas, cap de l’àrea de difusió del MEV, ha presentat la Mare de Déu de Boixadors, una de les obres més boniques del gòtic català. Un dels aspectes més notables de les col·leccions d'escultura del MEV és la riquesa de les seves sèries d’imatges de temàtica mariana, ja que més enllà de la significació i de l'interès que pugui tenir cada una de les imatges de la Mare de Déu, individualment, el conjunt ofereix una àmplia representació de tipus i de variants, com també una visió bastant clara de l'evolució de la iconografia de la Mare de Déu entre el romànic i el gòtic. Obres com el retaule de la Mare de Déu i l'Infant i àngels músic, el retaule de Santa Clara, el retaule de l’Epifania de Jaume Huguet, el frontal d’Altar de Sant Vicenç d’Espinelves, el retaule de Guimerà, el tríptic amb la Mare de Déu i l’Infant del pintor Joan Mate o el compartiment del Retaule del Mestre de Glorieta han estat imatge de les Nadales.

Museu Episcopal de Vic

El Museu Episcopal de Vic és un dels museus d'art de referència de Catalunya. Conserva una de les millors col·leccions d'art medieval del món amb obres mestres de pintura i escultura del romànic i del gòtic català. Les col·leccions d'orfebreria, teixit, forja, vidre i ceràmica ofereixen un complet recorregut per la història de l'art litúrgic i de les arts decoratives a Catalunya. Aquest fons, de valor excepcional, s'exhibeix en un edifici contemporani situat al costat de la Catedral, en ple centre històric de Vic.