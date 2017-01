Mor Federic Sopeña, jesuïta català missioner a l'Índia

(Jesuïtes) Aquest dimecres ha mort a Mumbai, a l'Índia, el jesuïta català Federic Sopeña. Nascut a Barcelona l'any 1926, Sopeña va arribar a l'Índia fa més de 65 anys, quan en tenia només 23. "Vaig venir a convertir i m'han acabat convertint ells a mi. No una, sinó unes quantes vegades". És una de les frases amb què resumia la seva experiència com a missioner.

Al llarg d'aquests anys Federic Sopeña ha impulsat diversos projectes socials, especialment dirigits a les persones més vulnerables i sobretot ha treballat durant molt de temps amb la comunitat adivasi. Coneixedor de la filosofia hindú, trobava en la solidaritat i l'amor el fil comú entre cultures i religions. El canal 33 va emetre un documental sobre ell titulat 'Father Sopeña' el març del 2016.

Alumne del col·legi dels Jesuïtes del carrer Casp de Barcelona, explica que amb 14 anys "jo em vaig sentir cridat a ser jesuïta". Recentment va ser entrevistat per al projecte missioners.cat, de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, en un diàleg en el que parlava de la mort. "Ara que estic tan a la vora, no em fa gens de por", deia amb naturalitat i lucidesa, "quelcom perdurarà, jo no moriré del tot".