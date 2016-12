Montserrat Padilla, 50 anys a Càritas Barcelona, rep la Medalla al Treball President Macià

(Càritas Barcelona) Aquest dimecres al vespre, Montserrat Padilla Merino, secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona, i actual administradora de l’entitat, ha rebut la Medalla al Treball President Macià que atorga la Generalitat de Catalunya, que té com a finalitat reconèixer especials mereixements, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats de persones físiques o jurídiques, en l'àmbit del treball.

Aquest reconeixement coincideix amb els seus 50 anys a la institució. Ambdues coses són dos motius per donar gràcies. Des de Càritas celebren que la Generalitat hagi reconegut aquesta trajectòria i agraeixen a la Montse Padilla la seva entrega a Càritas.

Aquests són els mèrits presentats:

"Montserrat Padilla Merino ha desenvolupat una llarga trajectòria en l’àmbit social. Nascuda a Barcelona, els valors de la seva família impregnen la seva joventut i amb 16 anys entra a treballar a Càritas Diocesana de Barcelona. Era el 26 de desembre de 1966: això vol dir que aquest any celebra els 50 anys a la institució. A partir d’aleshores, i fins ara, Càritas ha format part de la seva vida. I és que la Montse segueix en actiu, al peu del canó.

Càritas va començar la seva activitat al 1944, sota el nom de Secretariado General Diocesano de Beneficència Cristiana, amb mossèn Pere Tarrés i uns advocats encapçalats per Joan Amat. El creixement de la institució va de la mà de la Montserrat Padilla: dels 10 assistents socials que tenia Càritas en els seus inicis fins als 140 treballadors i 2.414 voluntaris que existeixen actualment. Però és en la gestió econòmica, en les herències i llegats, i en la relació amb socis i donants de Càritas on Montserrat Padilla desenvolupa la seva tasca, fent que a dia d’avui, com a actual administradora i secretària general, la institució compti amb 9.082 socis i donants, i gestioni un pressupost de més de 23 milions d’euros. Des de 1987 forma part del Consell Diocesà de Càritas i de la Comissió Permanent, a més de representar l’entitat a Càritas Catalunya, Cáritas Española i molts altres espais institucionals.

Persona autodidacta, aprèn de Francesc Diéguez, administrador de Càritas, tot el que pot i a la seva mort Montserrat Padilla n'agafarà el relleu. Treballadora incansable i amb iniciativa, delicada, companya excel·lent, amb un treball rigorós i honest, lleial a la institució i a les vuit direccions que ha tingut l’entitat des de que ella va arribar, ha estat testimoni i protagonista del desplegament de les accions de l’entitat al llarg dels seus cinquanta anys a Càritas Diocesana de Barcelona."