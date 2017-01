Montserrat Macià: "Els artistes són els profetes de l'home actual"

(Bisbat de Lleida) "El nostre Museu de Lleida explica el nostre esdevenir històric com poble cristià, com a Església que pelegrina per aquesta antiga diòcesi de Lleida". La directora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) Montserrat Macià va exemplificar la celebració feta amb art amb obres del Museu de Lleida. Macià va impartir dijous la quarta conferència del cicle 'Celebrar' que l'IREL està duent a terme aquest any amb motiu del seu 25 aniversari.

"L'art és el llenguatge amb el qual s'expressa una societat", va recalcar la directora de l'IEI. Montserrat Macià va començar definint l'art com "l'ànima de l'artista al servei de la memòria i de la commemoració". En aquest sentit va destacar que "l'art sempre ha estat al servei de la memòria".

Com a exemple va posar la talla de la Verge del Blau que "amb la seva mirada plena de misericòrdia acollia als lleidatans que arriben a la Porta dels Apòstols de la Seu Vella de Lleida". "En aquestes obres, ara dessacralitzades, ens permeten explicar com els artistes medievals van interpretar i traduir els símbols de la celebració litúrgica i els seus instruments en obres d'art de primer nivell", va destacar. "Al Museu trobem tot el mobiliari que s'utilitzava a les nostres esglésies per celebrar els divins misteris i lloar al Senyor en comunitat segons les formulacions estètiques del moment", va recordar Macià.

Segons la directora de l'IEI "l'objectiu dels nostres artistes era que l'art transmetés la idea més que no el realisme". Per això, "l'art en època medieval és el vehicle de formació dels fidels, de pedagogia, i alhora és l'instrument més important per arribar a Déu".

"La història ens ha llegat un compendi artístic de primeríssim nivell que ens permet comprendre aquest idea de la celebració feta art". A continuació va fer un passeig per algunes de les obres més destacades del Museu de Lleida com el frontal d'altar de Viu de Llevata, o el Crist de Perves o l'enceser de Bovalà.

Segons Macià "els artistes són els custodis de la bellesa en el món i són els profetes de l'home actual". Per cloure la seva conferència va utilitzar paraules de mossèn Josep Gudiol, autor del llibre 'Nocions d'arqueologia sagrada', "un poble que ha tingut vida pròpia, com revelen els monuments que va dedicar a Déu, no pot resignar-se a morir".