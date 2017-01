“Un monitor cristià no només juga amb els infants sinó que hi és per educar en valors i en la fe”

(Laura Baños –Salesians) Salesians Terrassa va acollir dissabte al matí una jornada formativa orientada a premonitors i directius dels diferents esplais de la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya (FCJDBC). En total hi van participar al voltant de 75 joves procedents de diferents esplais de la família salesiana, que varen reflexionar sobre la figura de l’educador salesià i cristià.

En aquest sentit, el premonitor Miguel, de l’esplai Arrels de Sant Boi explicava que “després d'aquesta formació, tinc clar el model que realment segueix el nostre centre juvenil. Un monitor cristià no només juga amb els infants sinó que està per ensenyar el model que seguia Don Bosco, per educar en valors i educar en la fe”.

D’altra banda, en Fernando, coordinador a l’esplai de Martí-Codolar, explicava que “aquest matí hem realitzat la segona part de la formació sobre acompanyament. Aquesta segona sessió hem recordat l’après a la primera i a partir d'aquest punt hem compartit que significa per a nosaltres l'acompanyament, i ho hem posat en relació amb els documents salesians que en parlen. Tot plegat ens ha servit per aclarir conceptes, aproximar-nos al model d’acompanyament salesià, compartir els models que segueixen els diferents centres i poder millorar la nostra tasca com a acompanyants”.

Cada cop més, la gestió de subvencions amb les diferents administracions pren més força i més burocràcia, així que també hi ha hagut espai per a la formació dels administradors dels centres, en la qual se'ls ha donat directrius sobre com funciona l'administració pública i la tramitació de subvencions i ajudes econòmiques.