"El meu desig és que Edebé segueixi tocant el cor d'infants i joves"

(Salesians) L'Auditori de la ciutat de Barcelona va acollir aquest dijous la tarda les noces de plata el Premi Edebé de Literatura Infantil i Juvenil, que en aquesta edició complia 25 anys des que va començar la seva aventura. Ricard Ruiz Garzón amb la novel·la La Immortal i Francisco Díaz Valladares, amb Rere l'ombra del bruixot, van ser els guanyadors.

En la cerimònia de lliurament hi va assistir el Rector Major dels Salesians, Ángel Fernández Artime, acompanyat per una àmplia representació dels responsables mundials de la congregació. Des de gener de 1993, quan es va iniciar el Premi, Edebé ha llegit i premiat obres meravelloses, ha descobert escriptors debutants, però també ha contribuït a consolidar les carreres d'autors i experts.

El Rector Major va explicar davant l'auditori que "per a la nostra família salesiana edebé és molt important. Don Bosco va ser un gran educador que va escriure molt, es passava moltes hores al pati amb els nois i a la nit es dedicava a escriure, creient en la difusió de les bones lectures, que podien fer bé als nois". Per això va donar "l'enhorabona per aquests 25 anys, perquè com a salesians, família salesiana i educadors que treballem amb ninfants i joves, creiem que és molt important sembrar. Els fruits es recullen més endavant, però se sembren quan som molt petits ".

Per la seva banda, Antonio Garrido, director general d'Edebé, va voler recordar que "edebé va iniciar el seu camí fa 128 anys quan la congregació salesiana va arribar a Barcelona i va fundar a Sarrià uns tallers gràfics que van servir com a escola a molts joves en un moment d'una gran activitat industrial. Va ser llavors quan es va iniciar la nostra activitat editorial ".

El Premi va comptar amb la presència d'alta representació política, entre els quals es trobaven Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, el Secretari d'Estat de Cultura, Fernando Benzo i la consellera d'Ensenyament Meritxell Ruiz.