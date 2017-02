Més de 19.000 infants en risc a Catalunya atesos per l’Obra Social ”la Caixa”

(Obra Social La Caixa) Proinfància, el programa de l’Obra Social ”la Caixa” que lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social, ha atès 19.197 infants i adolescents en situació de vulnerabilitat a Catalunya durant el 2016.

Aquesta iniciativa treballa perquè els menors d’entre 0 i 18 anys en situació de pobresa o exclusió social tinguin les mateixes oportunitats que la resta d’infants. L’objectiu de CaixaProinfància és trencar el cercle de pobresa que es transmet de pares i fills i promoure accions dirigides al desenvolupament social i educatiu, tant dels més petits com de les seves famílies, a través de diferents línies d’actuació. La iniciativa, que es va posar en marxa el 2007, ha arribat a 13.708 famílies durant el 2016. El programa està implantat a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

Les línies d'actuació de la iniciativa fan incís en el reforç educatiu, l'educació no formal i temps lliure, el suport educatiu familiar, l'atenció i teràpia psicosocial i la promoció de la salut.

A la resta de l’Estat, aquesta iniciativa es desenvolupa a 14 ciutats, entre les quals Madrid, Bilbao, Màlaga, Múrcia, Sevilla, València, Saragossa, Santiago de Compostela o Santa Cruz de Tenerife. La previsió és que el programa continuï ampliant el seu àmbit d’actuació a més zones i/o barris desfavorits de ciutats de tot el territori espanyol.

Acció social en xarxa

A Catalunya, CaixaProinfància compta amb la col·laboració de desenes d’entitats socials que treballen en xarxa i que s’encarreguen d’atendre de manera directa les famílies, prioritzar les ajudes i fer un seguiment de cada cas.

El projecte no només potencia el treball en xarxa entre les entitats socials, sinó que també promou una acció coordinada amb altres agents del territori (ajuntaments, escoles i centres de salut, entre d’altres) per donar una resposta global i integral a les necessitats dels infants i de les seves famílies. Per tant, la valoració de cada cas, el pla de treball amb els objectius específics, el seguiment i l’avaluació es fa de manera conjunta entre les parts implicades.

Totes aquestes organitzacions actuen amb la premissa que els nens i les nenes d’avui són els adults que formaran la societat de demà, de manera que l’atenció a la infància és determinant per aconseguir el seu benestar, però també per construir una societat més justa, equitativa i cohesionada.