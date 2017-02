Meritxell Ruiz: "La concertada és de pagament perquè el Govern no financia el 100%"

(FECC) La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, afirma en una entrevista concedida al diari Segre i publicada aquest diumenge, que les quotes que cobren als pares dels col·legis concertats estan motivades perquè l'aportació de la Generalitat no cobreix el 100% de les despeses d'escolarització. A l’entrevista, que aborda diversos temes d’actualitat relacionats amb el sector, la Consellera respon qüestions com el contingut dels recentment aprovats pressupostos, la segregació escolar i la inversió en educació.

Així, a la pregunta del diari de si el cobrament de quotes als centres concertats no és una manera de seleccionar els alumnes, la Consellera contesta: “Hem d'explicar que l'educació en els centres concertats no és gratuïta del tot. La Generalitat no paga el 100% de l'escolarització. Per tant, això vol dir que les famílies han d'afrontar un pagament. Però els centres no expulsen ningú per no pagar. El que hem d'intentar és tenir més recursos perquè l'escolarització sigui gratuïta per a tothom”.

I preguntada sobre el perquè es mantenen concerts a escoles que segreguen per sexes o a d’altres considerades d'elit, apunta que “perquè la llei diu que el principi d'escolarització mixta és preferent, però no exclou l'altra. Estem en un país en què hem decidit un model d'educació gratuïta al marge dels recursos de les famílies. No volem que els que s'ho puguin pagar tinguin un tipus d'educació i els que no, una altra, i sí que tota sigui bona”.