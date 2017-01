Màrius Serra, davant dels refugiats: “El gran problema de convivència és la por induïda”

(Laura Mor –CR) “Tant me fa a quin país anar, tots m’estan bé. L’únic que vull és un país sense guerra i començar una vida millor”. És l’Abdul, va néixer a Síria i té 13 anys. El seu és un dels relats que ha recollit un equip de voluntaris de l’Open Cultural Center des del camp de refugiats de Cherso, al nord de Grècia. Es troba al conte il·lustrat Amic meu, un llibre a tot color amb pròleg de l’escriptor Màrius Serra i que l’associació va presentar dijous a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, a Barcelona, amb la participació de l’economista Arcadi Oliveres.

“Jo advoco per mirar la vida amb uns ulls nets, oberts, clars, lluminosos, on no hi hagi espai per a la por”. Màrius Serra es va referir a “la por que tenim al món occidental a qualsevol ésser que no sigui exactament com nosaltres, la por a la diferència, a l’escassedat i la por també al desconegut”. Feia al·lusió a la política externa de Donald Trump, que aquesta setmana ha començat a concretar la construcció del mur amb Mèxic. Però no només ha parlat del nou president dels Estats Units: “El nostre món està ple de trumpets”.

Tots aquests “monstres” els va comparar amb l’amenaça del “quarto de les rates” que li feia la seva àvia quan era petit. Per això va defensar la necessitat de construir un “missatge que desactivi la por”. L’escriptor va situar el llibre en aquesta línia: “Amic meu és llum”. Va afegir-hi que “el gran problema de convivència és la por induïda” i, amb contundència va dir que “els bons sentiments estan combatuts per gent que pensa des del cinisme”.

“Hem d’anar a les causes”

L’economista Arcadi Oliveres va centrar la seva intervenció en la necessitat de combatre l’origen dels conflictes. “Si no volem que existeixin aquests fluxos de refugiats i si no volem que hi hagi aquestes crisis humanitàries, hem d’anar a les causes”. Per exemple, va assenyalar l’ambició petroliera de França, sota el govern de Nicolas Sarkozy en la destrucció de Líbia. Als refugiats d’aquella guerra Oliveres hi va sumar els d’Afganistan, els d’Iraq, en un conflicte on l’Estat espanyol hi va participar activament. “Estem situats entre el sisè i el vuitè país més venedor d’armes del món”, va denunciar aquest activista per la pau.

Oliveres va recordar les xifres: al juny es parlava de 4.500 persones ofegades al mar mediterrani. Una xifra que a hores d’ara podria ser ja del doble. I també va parlar dels que “s’ofeguen de calor intentant creuar el Sàhara”. “D’aquests se’n parla poc”, va afegir-hi.

Així, va criticar la política europea davant de l’arribada de refugiats, amb Frontex com a “primera desgràcia”. I els CIE, els Centres d’Internaments d’Estrangers, que “són pitjor que una presó”, quant a la protecció de drets humans, i amb l’agreujant que els que hi són “no han comès cap delicte”.

El llibre, Amic Meu

Fet d’aquarel·les i frases molt curtes, el conte presentat és un viatge des de la vida abans i durant de la guerra, el temps al camp de refugiats i l’esperança pel futur. Una proposta creativa que no s’esgota en les seves 68 pàgines. “Al llibre hi trobareu dibuixos trencats i estripats, això és l’essència del conte”. Des de l’associació Maria Clapés va descriure les fases de creació del conte i va explicar que “és una eina de denúncia perquè els nens i tots nosaltres sortim d’aquesta bombolla”. I recollint paraules de l’Arcadi Oliveres va concloure: “Volem ensenyar que som uns privilegiats”.

L’acte va comptar amb la guitarra i el cant de la compositora Judit Neddermann. Entre les cançons que va interpretar, aquesta emotiva ‘Ubi sunt’:

Un projecte cultural i educatiu

L’associació Open Cultural Center (OCC) va néixer l’abril de 2016 al camp de refugiats d’Idomeni, a Grècia. “Portem programes culturals i educatius a Grècia”, va explicar Dídac Guillamet, president de l’OCC. L’entitat compta avui amb més de 250 voluntaris i treballa actualment als camps de Cherso i Sounio. També fan feina des d’aquí amb projectes de sensibilització i d’integració dels nouvinguts.

El conte es presentarà de nou els propers dies 2, 6 i de 15 de febrer a Barcelona. Des de l’Open Cultural Center han organitzat una exposició fotogràfica a l’Espai Jove Fontana que es podrà visitar fins el 15 de febrer.