Els Maristes celebren 200 anys del naixement de la congregació

(CR) El 2 de gener de 1817, un jove sacerdot que havia estat pastor obria les portes d'una antiga casa de La Valla-en-Gier, a França, per educar infants i joves, especialment els més vulnerables. D'aquell primera pedra amb els primers germans va néixer l'Institut marista, un somni que el 2 de gener de 2017 complirà 200 anys.

El bicentenari porta tres anys de preparació a l'esquena per part dels maristes per "fer camí cap a un Nou Començament". Com en un tridu, els tres anys han servit per reflexionar sobre tres aspectes de la vocació marista: la missió a l'Any Montagne (2014-2015); la comunió a l'Any Fourvière (2015-2016); i, a partir d'aquest agost passat, l'espiritualitat a l'Any La Valla.

#MillionMarists

La celebració del bicentenari serà el 2017. A nivell general, el Consell General va decidir que aquest esdeveniment se celebrés en tres dates diferents: El 2 de gener, el 6 de juny, i el 8 de setembre. A banda d'aquestes dates generals, cada Unitat Administrativa marista està organitzant la celebració del bicentenari, i s'han engegat diferents iniciatives, com la del hashtag #MillionMarists.

Des de la Oficina de Comunicacions es proposen aconseguir un milió de missatges, mostrant d'aquesta manera "com ha crescut el somni de Marcel·lí Champagnat, que va començar amb dos joves a la petita casa de La Valla, i que va arribar a formar una gran família, entre germans i laics".

Els actes a Catalunya

La província de l'Hermitage, que inclou Catalunya, comptarà amb diferents actes durant el 2017. El 2 de gener els maristes a Lleida faran l'Albada marista. Conviden la gent a pujar a la Seu Vella, a les 8 del matí, quan surt el sol, davant la Porta dels Fillols.

D'altra banda, el 8 de maig de 2017, al monestir de les Avellanes, tindrà lloc l'Aplec del Bicentenari. I el 5 de setembre està previst un acte conjunt a Barcelona. Alhora, a La Valla-en-Gier maristes catalans es faran presents en els actes de celebració.

Un bicentenari mundial

El 2 de gener el Consell General ho celebrarà a diferents parts del món marista, per ressaltar la internacionalitat de l'Institut: a La Valla, a Nairobi, a Luján (Argentina), i a Roma. El Germà Superior, Emili Turú, serà a Bangladesh, on assistirà a la inauguració d'una escola per als fills dels treballadors de les plantacions de te. Aquell dia, un vídeo missatge de Turú connectarà amb tots els maristes.

El dia 6 de juny se celebrarà a Roma, per ressaltar la seva presència a la comunitat eclesial. Aquell dia es presentaran els tres volums de la Història de l'Institut i s'inaugurarà una exposició fotogràfica sobre l'avui de l'Institut.

El 8 de setembre se celebrarà a Rionegro, Colòmbia, amb ocasió de l'obertura del Capítol general i representació de totes les Unitats Administratives del món marista.