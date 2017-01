"Mantindrem Santa Anna oberta 24 hores com a lloc permanent d'acollida i escolta"

(Glòria Barrete –CR) L'església de Santa Anna de Barcelona compleix una setmana com a hospital de campanya, com ells l'anomenen. El temple, obert com a mesura extraordinària per l'onada de fred dels darrers dies, engegava així un projecte més de fons, un projecte per fer una església de portes obertes, oferint-se com a lloc d'acollida i escolta. Però, què toca a partir d'ara?

Dissabte van dormir seixanta sis persones, diumenge ho feien vuitanta tres i dilluns una cinquantena. "El nostre desig és que de cara al proper cap de setmana es vagin reduint les pernoctacions", afirmen des de la parròquia. Mantenen oberta l'església les vint-i-quatre hores del dia per acollir la gent, per donar un cafè calent, oferir roba d'abric, productes de neteja o alimentació. En aquest moment són seixanta els voluntaris que estan a l'església de Santa Anna i per torns cobreixen les vint-i-quatre hores.

Col·laboració entre Càritas i l'Ajuntament

Càritas Diocesana de Barcelona ha engegat un dispositiu per fer el seguiment de les persones i per oferir a totes elles una alternativa per pernoctar. Han organitzat entrevistes personalitzades amb cada persona, i, amb coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona, s'estan plantejant possibilitats per fer el seguiment.

També dilluns la parròquia de Santa Anna es va reunir amb gent de la xarxa cristiana que treballa amb les persones sense llar. Hi eren la comunitat de Sant Egidi, les Germanetes de l'Anyell, Arrels, la fundació Maria Lluïsa de Marillac i Vincles, institucions que fan intervenció en la zona del centre de Barcelona. Càritas Barcelona és des del punt de vista social qui encapçala el seguiment.

Un lloc permament d'acollida i escolta

Des de la parròquia anuncien que han decidit mantenir l'església oberta les vint-i-quatre hores. "No és una cosa puntual per a nosaltres", remarquen, "és un lloc permanent d'acollida i escolta de les persones". No és un servei social, sinó un lloc d'Església, per ser escoltat, per prendre un cafè, o per fer suport personal. Ja tenen un equip de persones que escolten i fan l'acompanyament. "No és un lloc per pernoctar", matisen, "però sí un lloc permanent d'acollida i escolta".

Saben, però, que a Santa Anna ha vingut gent a dormir que rara vegada dorm en albergs i serveis d'aquest tipus. "La gent demana un tracte personal, i aquí l'han trobat". La llista de la gent que ha pernoctat compta amb nacionalitats de països diversos com Marroc, França, Palestina, Portugal, Romania, Puerto Rico, Argentina, Guinea, Senegal, Bulgària, Espanya, Bolívia, Cap Verd, Geòrgia, Cuba, Eslovènia, Armènia, Irlanda, Ucraïna, Polònia, Xile, Lituània, Estònia, o inclús Irak.

Necessitat d'un alberg social al centre

Càritas és l'encarregada de fer l'avaluació de les diferents circumstàncies. Santa Anna ha rebut gent que ja està a la xarxa de seguiment social i alguna persona sense papers. Cal veure en molts dels casos si hi ha problemes d'alcoholisme o de salut mental i anar fent un filtratge per fer el servei. "La nostra voluntat és que en menys d'un mes el que són pernoctacions ja no les facin a Santa Anna", expliquen des de la parròquia, "no deixarem mai fora cap persona però li donarem una altra alternativa".

Arran de l'obertura de Santa Anna com a lloc per dormir durant l'onada de fred les entitats han detectat que quan hi ha un servei cèntric la gent de seguida s'apropa, "perquè anar a la Zona Franca no volen". Aquest tema s'està parlant a nivell d'administracions, "la col·laboració amb l'ajuntament és bona i estem col·laborant i rebent la seva col·laboració".

Ara bé, què necessita la parròquia? "En aquest moment el més important són diners; la roba ens va bé quan són sacs de dormir, sobretot; els aliments és molt difícil perquè en aquest moment ja estem fent desviament cap el menjador de les germanes de Calcuta d'aliments peribles. Per això han habilitat el següent compte de la parròquia per rebre donacions: ES28 21003200 9522 0141 1632.

També han obert un perfil al Twitter: @hospitalcampany