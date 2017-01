La Magic Line commemora els 150 anys de Sant Joan de Déu a Barcelona

(Sant Joan de Déu) La caminada solidària per les persones en situació vulnerable proposa una sortida a 15km des de l’Hospital Sant Joan de Déu, coincidint amb els 150 anys de l’inici de l’activitat de Sant Joan de Déu a la ciutat. El 100% dels fons captats pels equips es destina a programes socials dels 11 centres de Sant Joan de Déu a Barcelona, on atenen el sensellarisme, la dependència, la discapacitat intel·lectual, els trastorns mentals, i els infants.

La quarta edició de la Magic Line Sant Joan de Déu, la mobilització solidària per les persones en situació vulnerable, incorporarà un recorregut de 15km amb sortida des de l’Hospital Sant Joan de Déu. D’aquesta manera, es vol commemorar que el 1867, després de la desamortització de Mendizabal, l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu va reprendre la seva activitat a la ciutat engegant precisament un hospital per a nens al carrer Muntaner de Barcelona finançat íntegrament amb donacions de particulars i voluntariat. Així, als recorreguts de 10, 20, 30 i 40km, a l’edició 2017 s’hi suma el recorregut de 15km. (Vegeu el mapa de la caminada)

La Magic Line promou un model de solidaritat únic a la ciutat: equips d’entre 5 i 20 persones, que fan accions de captació de fons per assolir un repte solidari, com a pas previ a participar a la caminda del proper 5 de març. 7.000 persones ja s’hi han inscrit!

La Magic Line és social

El 100% dels fons captats pels equips es destina als programes socials dels 11 centres de Sant Joan de Déu a Barcelona i entitats properes, tals com: ajuts socials, pisos d'inclusió, teràpies complementàries, cooperació internacional i recerca, per als col·lectius amb els quals treballa la institució: sensellarisme, salut mental, discapacitat intel·lectual, dependència i infància. Són persones en situació vulnerable. També es treballa amb projectes de cooperació internacional i recerca biomèdica.

Sant Joan de Déu també incorpora persones dels col·lectius que atenén en l’organització de l’esdeveniment: en l’organització prèvia, com a voluntaris el dia de la caminada, com equips participants i sent part activa de la dinamització del recorregut i la festa final a la plaça de la Catedral.

I es fa xarxa amb altres entitats del tercer sector amb qui comparteixen objectius i criteris de treball i donen part de la captació de fons de la Magic Line. Treballen amb Oxfam Intermon i Aspassim a través de l’aliança Esport amb valors, per construir un estil d’esdeveniment esportiu que incorporari la solidaritat com a part del seu adn.

La cura del medi ambient

Tot un seguit de detalls organitzatius s'han plantejat en clau de vetllar pel medi ambient. Per una banda, es minimitza la generació de residus i promou el reciclatge, per exemple, creant de la mà d’Aigües de Barcelona un sistema d’aixetes connectades a la xarxa pública que permeti eliminar les ampolles de plàstic.

També han incorporat criteris de comerç ètic i de proximitat en la compra de productes. Fomenten el respecte pels espais naturals, difonent les recomanacions del Parc de Collserola i creant un recorregut que evita corriols i zones especialment sensibles. I promouen la mobilitat sostenible incorporant la bicicleta elèctrica com a mitjà de transport de l’organització durant la caminada.

Una proposta cultural

La festa final de la Magic Line posa damunt l’escenari persones en risc d’exclusió que col·laboren amb artistes de renom per crear un concert únic i irrepetible. Altres institucions com el Taller de músics també participen amb els usuaris dels seus programes socials.

300 artistes voluntaris presenten diferents propostes escèniques al llarg de tot el recorregut per animar als participants. I 8 equipaments de Montjuïc obren les portes gratuïtament als particpants.