Lucía Caram i Salvador Busquets parlen de pobresa infantil als Dilluns dels Drets Humans

(Justícia i Pau) El pròxim dilluns continua el Cicle dels Dilluns dels Drets Humans que organitzen conjuntament Justícia i Pau, Mans Unides i Cristianisme i Justícia. La segona sessió de l’any es titula 'Frenar l’augment de la pobresa infantil. Com protegim els més vulnerables?' i comptarà amb la intervenció de sor Lucía Caram, monja dominica contemplativa i promotora de diverses obres d’acció social, i de Salvador Busquets, director de Caritas Diocesana de Barcelona.

Segons dades oficials, a Catalunya estem per sota de la mitjana europea en inversió pública en infància. Actualment hi dediquem un 0,9% enfront del 2,2% que hi destinen els 28 països europeus. A més, es calcula que tres de cada deu ciutadans menors d’edat a Catalunya afronten situacions de pobresa i exclusió social. El país no ha fet prou per construir un sistema sòlid de suport als infants per tal d’afavorir el seu benestar i revertir els indicadors de pobresa i desigualtat infantil. En aquesta situació, quins drets dels infants es vulneren? Què podem fer per revertir-ho?

La trobada tindrà lloc el pròxim dilluns a les set de la tarda a la seu de Cristianisme i Justícia i l'entrada és lliure. Per saber de què tracten les següents xerrades del curs, podeu consultar la pàgina web dels Dilluns dels Drets Humans.