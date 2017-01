La llar d'acollida Magdalena Bonamich: “Som conscients que som un granet de sorra”

(Càritas Molins de Rei) Aquesta setmana ha fet tres anys de la inauguració de la llar per a persones sense llar Magdalena Bonamich. En el transcurs d’aquest anys, es fa una valoració positiva d’aquest equipament que ha donat resposta a una realitat comuna a les diferents acollides de Càritas, ja siguin parroquials o de la diocesana. S'hi apropaven persones amb una problemàtica molt concreta: no tenien llar o de no disposaven d’un espai on poder viure dignament.

“Som conscients que som un granet de sorra i que no podem arribar a cobrir totes les demandes que rebem”, reconeixen des del projecte. L’objectiu de la casa és cobrir la necessitat que tenen les persones d’allotjament i, en la mesura de les possibilitats, cercar alternatives per tal que puguin viure autònomament i que no hagin de dependre d’entitats socials.

Però la realitat és un altra, i cada cop costa més arrencar els processos d’autonomia personal, ja que el mercat d’habitatge no s’ajusta a la realitat econòmica que tenen les persones que passen per la llar. Aquest fet condiciona la sortida de les persones de la casa; l’estança d’una persona a la llar pot oscil·lar dels 12 als 20 mesos, fins que troba una alternativa.

10 persones en llista d'espera

Per la casa han passat un total de 18 persones, homes i dones d’edats compreses entre els 22 fins els 65 anys, de les quals 6 persones han estat derivades pels Serveis Socials de Molins de Rei. I en l’actualitat tenen una llista d’espera de 10 persones.

L’aposta de futur està en conscienciar la resta de la societat que el dret a l’habitatge ha de ser factible i amb garanties per a aquelles persones que, de vegades, queden al marge. A Molins de Rei la figura de Maria Magdalena Bonamich ha ajudat a fer visible aquesta realitat, que molts cops queda amagada.

La Llar d’Acollida Magdalena Bonamich pretén oferir una llar a les persones on poder començar processos d’acompanyament. Aquesta tasca la tiren endavant un equip format per voluntaris i professionals, coordinat amb els diferents Serveis Socials dels municipis de la diòcesi i en especial amb els de l’Ajuntament de Molins de Rei, i que compta amb el suport de la Càritas Interparroquial de Molins de Rei i Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.