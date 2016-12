L’Església catalana se suma a la cinquantena Jornada Mundial per la Pau

(CR) Ja fa cinquanta anys que es va instituir la Jornada Mundial de la Pau. Aquesta celebració, que s'escau l'1 de gener, també arriba a Barcelona. Justícia i Pau convida a una eucaristia a la catedral de Barcelona i la Comunitat de Sant’Egidio organitza una Marxa per la Pau "per reforçar la voluntat de pau i recordar totes les terres que sofreixen per la guerra i el terrorisme". S’hi han adherit organitzacions com la Unió de Religiosos de Catalunya, Mans Unides Barcelona, ACAT (Acció de Cristians per l'abolició de la Tortura), la Fundació Alfons Comín, la Delegació Apostolat Seglar de l'Arquebisbat de Barcelona, el Moviment Europeu AGAPE i Fedelatina, entre d'altres.

La Jornada Mundial de la Pau es va celebrar per primera vegada l'any 1968 i aquest 2017 té com a lema 'La no violència: un estil de política per a la pau'. Amb aquesta jornada que els cristians celebren anualment es convida a tothom a pregar per la pau, a reflexionar sobre els problemes que la dificulten i a comprometre's més fermament en favor d'un món més just i en pau.

El Missatge del papa Francesc per aquesta jornada demana que "la no violència esdevingui, des del nivell local i quotidià fins a l’ordre mundial, en l’estil característic de les nostres decisions, de les nostres relacions, de les nostres accions i de la política en totes les seves formes". Ho fa amb reflexions de Joan XXIII, Pau VI, Francesc d'Assís o Benet XVI, però també recorre a testimonis d'acció, com la mare Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan i Martin Luther King.

"Faig una crida a favor del desarmament, com també de la prohibició i abolició de les armes nuclears: la dissuasió nuclear i l’amenaça certa de la destrucció recíproca, no poden servir de base a aquest tipus d’ètica", diu el papa en el seu missatge. I hi afegeix: "Amb la mateixa urgència suplico que s’aturi la violència domèstica i els abusos a dones i infants".

Del missatge del papa, el director de Justícia i Pau Barcelona, Eduard Ibáñez, destaca "aquesta apel·lació al cor de la persona, a la necessitat de la transformació interior per a la superació de la violència". I considera que "es tracta d’un gran esforç que hauria d’ensorrar les múltiples justificacions de la violència i capacitar-nos per evitar la permanent temptació del seu ús".

Amb motiu d'aquesta Jornada Mundial per la Pau, Justícia i Pau convida a una eucaristia, que presidirà l'arquebisbe Joan Josep Omella, el dia 1 de gener a les 13 h a la Catedral de Barcelona.

I a tarda, a les 18’30 h, a la Plaça Catalunya comença una Marxa per la Pau que anirà des de Portal de l’Àngel a la plaça Sant Jaume, on es fa una cerimònia final. Convocada per la Comunitat de Sant’Egidio, en la marxa per la pau es recorden tots els països i terres afectats per la violència i la guerra. En la cerimònia final intervindran diferents testimonis, es llegirà el manifest i es recordaran simbòlicament totes les víctimes de la violència.

Aquesta marxa es convoca des de fa 14 anys i es realitza a diversos llocs del món. Amb el lema 'Pau arreu de la terra' cada any aglutina un nombre cada cop més gran de persones i associacions de molts països del món, que organitzen marxes, manifestacions publiques, reunions i trobades de pregària.