Joaquim Fortuny: “El món està cansat de paraules, necessita testimonis”

(Arquebisbat de Tarragona) Aquest dissabte Tarragona ha fet memòria del martiri, l’any 259 d.C., dels màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi, cremats vius a l’amfiteatre romà de la ciutat sota la persecució dels emperadors Valerià i Gal·liè.

El matí va començar a l’amfiteatre amb la pregària i la lectura de la Passio Fructuosi, recull de la història d’aquest procés martirial, immortalitzat entre mitjans del segle III dC i inicis del segle IV dC. L’acte, organitzat un any més per l’Associació Cultural Sant Fructuós, va comptar amb la participació d'Emilians Lovisteanul, bisbe auxiliar de l’església ortodoxa romanesa i Vasile Baltaretu, rector de la parròquia romanesa de Sant Calinic i de Sant Fructuós de la ciutat.

Seguidament, a la Catedral, va tenir lloc la missa de la solemnitat presidida per Joaquim Fortuny, vicari general de l’arxidiòcesi, i concelebrada pel Capítol de la Catedral i nombrosos preveres de la ciutat i l’arxidiòcesi. El Cor i Orquestradels Amics de la Catedral va sostenir els cants de la celebració.

En l’homilia, Fortuny va recordar que ja en l’inici de l’Església era present la persecució i el martiri, el testimoniatge dels creients davant del món. “I avui encara continuen morint germans nostres, màrtirs-testimonis de la fe”, va dir. “Aquestes vides ens han d’esperonar a nosaltres a una vivència ben compromesa de la nostra fe. El món està cansat de paraules, necessita testimonis. No ens acontentem amb anar tirant”, va emfatitzar. Fortuny també va adreçar una pregària molt particular pel l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, el qual aquest any no va poder presidir la celebració, perquè “el Senyor li concedeixi fidelitat i encert” i va fer esment a la Setmana de pregària per la unitat dels cristians que es clourà el dia 25 de gener.

Abans de finalitzar, Lovisteanul, bisbe convidat a la celebració, va obsequiar a l’església diocesana amb una moneda commemorativa del qui fou príncep de Valàquia (Romania), entre els anys 1632-1654, Matei Basarab.

En acabar la celebració, els fidels van venerar les relíquies dels sants màrtirs.