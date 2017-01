Què identifica avui una comunitat cristiana?

(Bisbat de Sant Feliu) Dissabte 28 de gener tindrà lloc al Seminari Conciliar de Barcelona la convocatòria de les delegacions d’Apostolat Seglar de les diòcesis amb seu a Catalunya. En aquesta ocasió, la matinal de formació i reflexió versarà sobre les comunitats laicals i l’Església diocesana.

Respecte a la realitat del moviments i comunitats de seglars nascudes sota l’empenta renovadora del Concili Vaticà II, el bisbe de Solsona, Xavier Novell, encarregat a la Conferència Episcopal Tarraconense per aquest àmbit pastoral, comenta que “els pastors sovint han valorat aquests camins promoguts per l’Esperit Sant, però no es pot negar que també han sovintejat les dificultats de reconeixement i d’encaix en les estructures parroquials i diocesanes”.

Donat que aquest fet continua essent un desafiament s’ha considerat oportú aprofundir-ho en la Jornada d’enguany, segons una pista que el bisbe Novell expressa així: “El camí a recórrer passa per identificar el que avui hem de considerar una comunitat cristiana –els seus elements identificatius– i des d’aquesta perspectiva la participació integral de cada comunitat en el camí en comú de l’església diocesana”.

Els destinataris de la Jornada són els equips responsables a nivell diocesà i a nivell català de moviments i associacions laicals i els responsables i consiliaris o acompanyant de la fe de cada grup dels moviments i associacions, també de grups no associats, amb l’objectiu d’ajudar a la coneixença mútua, aportar elements formatius per créixer en consciència d’evangelització i recollir iniciatives que ajudin a promoure l’Apostolat Seglar.

El programa s’articula al voltant d’una ponència de Joan Planellas, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i d’una taula rodona, moderada per Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, on participaran representants de diverses comunitats laicals de Barcelona, Lleida i Tarragona.