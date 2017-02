L’humanisme d’Elisa Arimany, al Museu de Montserrat

(Abadia de Montserrat) El proper divendres s'inaugura al Museu de Montserrat una exposició que presenta una mirada retrospectiva a l’obra de l’escultora Elisa Arimany. 'La força d’una idea' és el títol de la mostra, comissariada per Francesc Miralles, i que es podrà visitar fins l’11 de juny a l’Espai d’Art Pere Pruna. En l'acte d'inauguració hi participaran l'abat Josep M. Soler, el director del MDM Josep de C. Laplana, i l'autora i el comissari de l'exposició.

L'exposició consta de 18 obres de la col·lecció personal de l’artista, que plasmen l’essència del seu treball escultòric: algunes obres de la sèrie Pressions juntament amb peces de la sèrie Catedrals exemplifiquen l’humanisme que traspua tota la seva obra: l’opressió i la llibertat junt al sentiment d’espiritualitat que mou la vivència de l’home. A nivell tècnic, la contraposició de materials i la línia recta són la constant en tota la seva producció.

De formació autodidacta, Elisa Arimany (Sant Vicenç de Castellet, 1946) va començar la seva carrera artística com a ceramista, i ben aviat incorpora altres materials com la pedra, el ferro i el paper fet a mà. Combina l’escultura de format petit i mitjà amb peces monumentals a l’espai públic. De fet, les seves creacions són presents a ciutats i museus a nivell internacional –ha exposat en nombroses ciutats d’Europa i als Estats Units i té nombroses escultures públiques–.

La seva escultura és fonamentalment abstracta i es caracteritza per la recerca constant d’un humanisme profund que interpel·la els grans interrogants de l’home actual, a partir de formes geomètriques carregades de simbolisme. Arimany combina la rotunditat de la pedra amb la fredor del ferro i la textura delicada de la ceràmica. La barreja de materials resultant i la sensibilitat de l’artista es fan paleses en aquesta selecció.