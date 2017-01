Hanan Ben Rhouma: “França és el laboratori del futur de la diversitat religiosa a Europa”

(Alba Sabaté –CR) El diàleg interreligiós és necessari per lluitar contra l’extremisme a Europa. Aquesta és una de les contundents tesis que va posar sobre la taula, aquest dilluns a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Hanan Ben Rhouma, editora del mitjà francès Saphir News. En l’acte “Youth as a tool for Religious Diversity Managing in Europe. The French Muslim Case”, organitzat per l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, la jove editora va parlar en primera persona de la situació actual a França envers la diversitat religiosa –sobretot envers l’islam– i el paper que els joves i també les dones tenen en impulsar el diàleg entre confessions.

Ben Rhouma va obrir la sessió de debat tot presentant Saphir News, el mitjà per excel·lència a França sobre actualitat del món musulmà. “El nostre objectiu és promoure el diàleg interreligiós mostrant les iniciatives que estan en marxa en aquest sentit”. La periodista va voler deixar clar però que “no som una publicació religiosa però volem mostrar França com el laboratori del futur de la diversitat religiosa a Europa”.

Saphir News vol ser la veu d’aquest gran laboratori i, així, dóna suport a projectes i iniciatives de diversa escala. En el seu discurs, Hanan Ben Rhouma en va comentar dues: Coexister i Lallab.

La primera, liderada per joves d’entre 15 i 35 anys, treballa a França i Bèlgica des del 2009 en favor de la convivència entre noies i nois de totes les confessions. Coexister actua en diversos espais de la societat amb accions concretes, com un tour interreligiós, festivals culturals o fins i tot amb consultoria interreligiosa per a empreses. En aquestes, el paper dels creients és important, però també el dels no creients.

“Per entendre la laïcitat hem d’entendre millor la religió”

De fet, França és un dels països on l’ateisme és més present i la Hanan assegura, en aquest sentit, que “per entendre la laïcitat hem d’entendre millor la religió”. Les iniciatives que Saphir News mostra tenen en compte aquesta realitat. És també el cas de Lallab. “La definició que tenim de feminisme i de laïcitat és incorrecta”, va destacar la periodista. Davant aquest fet, l’organització es dedica a promoure accions locals que mostrin la veu de les dones musulmanes per lluitar contra les opressions racistes i sexistes.

“Com es gestiona, però, la diversitat religiosa davant de la indiferència i no de l’ateisme?” S’ha plantejat des del públic. Sobre la qüestió, la periodista ha subratllat la importància de l’educació i el coneixement, sobretot en un país en què “a l’escola no es parla de les religions”.

Si a l’escola no se’n parla, quin paper tenen els mitjans de comunicació i com el juguen? “Els afers religiosos no estan sempre correctament coberts a França”, va destacar la Hanan, i va reclamar “un periodisme de solucions i no només de problemes”, remarcant la importància de mostrar sempre tota la realitat i evitar esbiaixar-la. Des de Saphir News, la Hanan vol contribuir a millorar la pràctica periodística envers la diversitat religiosa, per fomentar l’educació i el coneixement i consolidar el diàleg entre confessions, que com la periodista reitera, és la clau contra el radicalisme.