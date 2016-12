Gràcies a les entitats socials #AmbElsImprescindibles

(Obra Social "la Caixa") La Fundació Bancària ”la Caixa” tanca l’any amb una campanya d’agraïment i suport a les persones i entitats que fan possible la seva labor social, els Imprescindibles. Paral·lelament, l’entitat concreta les prioritats de la seva acció social per a l’any 2017, centrades a trencar la transmissió de la pobresa de pares a fills, promoure la contractació de persones en situació o risc d’exclusió social, fomentar l’envelliment actiu i saludable de la gent gran, i generar oportunitats per als col·lectius més vulnerables, entre altres línies d’actuació estratègiques.

Amb aquest plantejament, la campanya «2017 propòsits Imprescindibles» recull els testimonis de les entitats socials Unicef, ACNUR, Fundación Vicente Ferrer, Creu Roja Espanyola, Fundación ONCE, Fundación Mensajeros de la Paz, Càritas, Federación Española de Bancos de Alimentos, Save the Children, Banc d’Aliments de Catalunya i Casal dels Infants, en representació dels centenars d’organitzacions que col·laboren amb l’Obra Social ”la Caixa”.

Aquest homenatge a les entitats vol ser també un reconeixement als professionals que dediquen el seu dia a dia a desenvolupar projectes conjunts, com ara tècnics d’inserció laboral, treballadors socials, educadors, psicòlegs clínics i cooperants, sense oblidar la tasca indispensable dels voluntaris. La campanya s’estrena aquest dissabte 31 de desembre en premsa, ràdio i televisió, amb l’emissió en aquest cas d’un anunci que es podrà veure abans i després de les campanades.

El Pla Estratègic de la Fundació Bancària ”la Caixa” 2016-2019 preveu una inversió de més de 2.000 milions d’euros en Obra Social. Durant l’exercici que acaba, l’entitat ha impulsat més de 46.000 iniciatives socials, de les quals s’han beneficiat més de 10 milions de persones.

Durant el 2016, l’Obra Social ”la Caixa” ha tingut 500 milions d’euros de pressupost, que han permès atendre més de 63.600 infants en situació de pobresa, implicar en diferents activitats més de 813.000 persones grans, facilitar més de 27.000 llocs de treball a persones en risc d’exclusió, atendre més de 19.800 malalts avançats, promoure més de 33.000 habitatges socials, involucrar 14.200 voluntaris de ”la Caixa” en iniciatives socials, destinar més de 35 milions d’euros a investigació, concedir més de 200 beques, desenvolupar accions educatives per a 2,3 milions d’alumnes i rebre més de 5 milions de visitants als centres CaixaForum i CosmoCaixa, i a les exposicions itinerants.

L’entitat es consolida un any més com la fundació més important d’Espanya pel que fa a recursos invertits en acció social i com una de les més importants d’Europa i del món.