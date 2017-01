Francesc Riu: “El missatge del papa té molts més destinataris que els qui el llegeixen”

(Laura Mor –CR) “Siguem sincers: l’Església no ha estat prou sensible als canvis socials dels darrers temps”. El salesià Francesc Riu s’ha referit així als reptes en la pastoral familiar. Ho ha fet durant la presentació del llibre ‘Exhortació del papa Francesc L’alegria de l’amor. Lectura i comentari’, publicat per Edebé, que ha tingut lloc aquest divendres a la sala de premsa de l’Arquebisbat de Barcelona.

El llibre, a tot color, consta de tres volums i és un encàrrec de l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, a Francesc Riu. Omella volia un material més intel·ligible i pedagògic, per fer arribar a un públic més ampli l’exhortació apostòlica ‘Amoris Laetitia’.

“El missatge del papa Francesc té molts més destinataris que els qui el llegeixen”. El pare Riu així ho ha defensat per explicar l’objectiu del llibre, que és “ajudar la gent que mai tindria accés als textos originals”.

Què no s’adiu amb el missatge del Papa?

“El papa Francesc insisteix que l’Església requereix una conversió missionera en tots els àmbits”, ha dit Omella durant la presentació. I ha demanat “ser autocrítics” a tots els que estan en contacte amb famílies: “Hem de fer una serena reflexió per veure què no s’adiu a la llum del missatge del Papa”. I ha posat sobre la taula els verbs ‘acompanyar, acollir i integrar’ com a marca del pontificat de Bergoglio.

En la mateixa línia, Riu ha subratllat la “tesi d’una Església en sortida” del papa Francesc i s’ha preguntat “quants matrimonis es planegen en quin moment es van equivocar?”. I ha dit que tothom ha de poder trobar “la porta oberta de l’església” i que no repensar determinades dinàmiques pastorals “seria una llàstima”.

Riu també s’ha mostrat crític amb les fórmules d’avaluació de l’impacte pastoral basades en el nombre de batejos, comunions i matrimonis celebrats.

Un llenguatge planer per arribar a tots els destinataris

Tal com ja va fer amb l’encíclica Laudato si’, Riu ha buscat “traduir un text de difícil digestió”. L’ha volgut “fer assequible i canviar el llenguatge, no el sentit nio el pensament”. Així, el llibre recull el text íntegre de l’exhortació del papa Francesc ‘Amoris Laetitia’; però hi afegeix comentaris i suggereix preguntes per a aprofundir en cadascun dels capítols.

A la presentació també hi ha intervingut Antoni Garrido, director general del Grup Edebé: “Sempre intentem posar el nostre gra de sorra perquè textos com aquest tinguin la màxima difusió i arribin a l’àmbit de l’escola i de la família”, ha dit.

Estudi i treball en equip

“No sóc la persona més preparada per parlar de la família i el matrimoni” ha dit amb humilitat el religiós que ha escrit i coordinat aquest llibre. Francesc Riu ha explicat com el llibre és fruit d’un temps d’estudi i de diàleg en equip, on hi ha hagut moltes “reunions, trobades, crítiques, millores, correccions”.

Hi han participat els matrimonis de Marisa Ballester i Josep M. Trullàs, Jordi Gerona i Yolanda Otal, i la parella de promesos Marc Gerona i Maria Rodríguez, a més de Ramon Ollé, delegat de Comunicació Social de l’arxidiòcesi de Barcelona.

L’obra ha comptat també amb la col·laboració d’experts en teologia moral que han revisat els comentaris al text de l’exhortació apostòlica: el delegat de pastoral familiar de Barcelona, Manel Claret, José Arlegui, Gaspar Mora i Domènec Valls.